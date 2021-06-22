في العادة يوصي الأطباء بتناول بعض الأطعمة أو المشروبات الصحية على معدة فارغه، حيث أن لها فوائد صحيه كثيرة ومتنوعه، ومن تلك المشروبات مشروب الحليب بالعسل، يوجد به العديد من المزايا لعلاج المشاكل التي قد يعاني منها الشخص مثل الإمساك وعسر الهضم.

فوائد شرب الحليب مع العسل على الريق

وفقا للدراسات التي نشرها موقع “healthline” إليك بعض فوائد شرب الحليب بالعسل :

١- يعمل على تقوية العظام حيث أن الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، أما العسل يعمل على امتصاص هذا الكالسيوم ونقله إلى العظام.

٢- التخلص من السعال، حيث يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، ويطرد البلغم. ٣

– يزيل احتقان الحلق ويخفف من الصحة.

٤- يعالج الإمساك المزمن.

٥- يساعد في عملية الهضم ويزيد من أنزيمات البكتريا النافعة في المعدة.

٦- يساعد في الاسترخاء ويمنع التوتر