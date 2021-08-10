حمض الفوليك من أهم العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، ويتمتع حمض الفوليك بفوائده الجمة المهمة للجسم، وبالأخص المرأة الحامل والجنين، نرصد في السياق التالي أهم فوائد حمض الفوليك للجسم والأطعمة التي تحتويه.

فوائد حمض الفوليك للجسم

حمض الفوليك من أهم العناصر التي لها دور كبير في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وترميم الخلايا.

يعمل على الحفاظ على صحة المرأة الحامل، كما أنه مفيد في الحماية من مخاطر الإصابة بالتشوهات الجنينية، التي يمكن أن تتعرض لها المرأة الحامل في الثلث الأول من الحمل.

يساعد حمض الفوليك على حماية الجهاز العصبي المركزي للجنين أثناء مرحلة التكوين.

يحمي الإنسان من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، ويقي من تصلب الشرايين، والسكتات الدماغية.

مفيد في الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية وبالأخص سرطان الثدي، وسرطان البنكرياس.

أهم الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك

هناك بعض الأطعمة التي تعد مصدر رئيسي وغني بحمض الفوليك المفيد للجسم، ومن أبرز تلك الأطعمة:

البقوليات.

الهليون.

البيض.

الخضروات الورقية.

البنجر.

البقوليات

البقوليات من أهم الأطعمة الغنية بالمعادن الغذائية، والفيتامينات المفيدة للجسم، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة من حمض الفوليك، والألياف الغذائية، والمواد المضادة للأكسدة، ومن أهمها كل من الفاصولياء، والفول، والعدس.

الهليون

الهليون يعمل على توفير الحصة اليومية من حمض الفوليك، والتي يحتاج إليها الجسم، فهو من أهم الخضروات التي تحتوي على المعادن الغذائية والفيتامينات، ومضادات الالتهابات والبكتيريا والأكسدة، التي تعمل على الحفاظ على صحة الجسم.

البيض

إدراج البيض في النظام الغذائي اليومي له الأهمية في توفير الاحتياج اليومي للجسم من حمض الفوليك، حيث يحتوي البيض بنسبة كبيرة من السيلينيوم، والبروتين، وفيتامين ب12، والريبوفلافين.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فضلاً عن احتواء الخضروات الورقية على نسبة كبيرة من المعادن الغذائية الرئيسية، والفيتامينات، ومن أهمها اللفت، والجرجير، والسبانخ، كما تعمل الخضروات الورقية على الوقاية من السرطان، وتعمل على التخلص من الوزن الزائد بالجسم.

البنجر

البنجر غني بالحديد، والماغنسيوم، وفيتامين C، والبوتاسيوم، ويعمل بدوره على الوقاية من الأمراض المختلفة، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض وبالأخص حمض الفوليك، بالإضافة إلى ذلك فهو مفيد في الحماية من التشوهات الخلقية للجنين، وله دور رائع في الحفاظ على صحة المرأة الحامل.