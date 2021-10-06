فوائد تناول الخضروات فى الوقاية من مرض السرطان

السرطان واحد من اهم واكبر التهديدات الصحية التى اصبحت تهدد حياتنا اليوم وذلك كنتيجة طبيعية لاتباع العديد من الطرق السلبية فى التعامل مع الحياة والاستفادة من البيئة مما زاد من انتشار مرض السرطان، فاصبح بمثابة مرض عصرى بالرغم من سهولة الوقاية منة باتباع سلوكيات سهلة وبسيطة فى تناول الطعام خاصة الخضروات، فقد اكتشف العلماء ان الكثير من الخضروات التى قد لا نعيرها اى اهتمام قد توقى من الاصابة بمرض السرطان بل قد تكون هذة الخضروات بمثابة علاج من السرطان فى كثير من الاحيان لذا دعونا نلقى نظرة سريعة من خلال موقع “نجوم مصرية” على كيفية مساعدة تناول الخضروات فى الشفاء من السرطان.

فوائد تناول الخضروات

فالملفوف مثلا واحد من اهم الخضروات التى تساهم فى كسب المناعة من الاصابة بمرض السرطان بل وتشفى مرض السرطان احيانا، وللملفوف العديد من الانواع خاصة فى المطبخ الاسيوى فالمطبخ الاسيوى هو ما ساعد التعرف على انواع الملفوف نتيجة لانتشار الاطعمة الاسيوية خاصة الصينية فى الاونة الاخير فى امريكا واوروبا .

وقد اكتشف العلماء ان جميع انواع الملفوف تحتوى على عناصر معينة تسمى “الجلاكوسينولات” وهى عناصر تساعد فى القضاء على السرطان من خلال تدمير الخلايا السرطانية.

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واكتشف العلماء ايضا ان الخضروات لكونها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة تساعد الجسم فى التعامل مع الملوثات والفيروسات البكتريا التى قد تعترض الجسم وتسبب السرطان، فهناك نظرية علمية تسمى ” نظرية العدوى عن كيفية تطور السرطان” وهى نظريه ربط فيها العلماء بين السرطان وبين التلوث الفطري والفيروسات والبكتريا الذين يمكن القضاء عليهم بتناول الخضروات.

كيف تساعد الخضروات فى منع السرطان والقضاء علية:

تناول الخضروات يوميا وبشكل دائم يمكن ان يقلل بشكل ملحوظ من مخاطر الاصابة بمرض السرطان وذلك على خلاف تناول اللحوم الحمراء بكثرة فتناول اللحوم الحمراء بكثرة قد يزيد من مخاطر الاصابة بمرض السرطان خاصة سرطان المعدة،وذلك لكون اللحوم تنتج نوع من الانزيمات داخل المعدة اثناء الهضم وهذة الانزيمات تساعد فى خلق خلايا سرطانية قد تتطور مع مرور الوقت وتنقلب لمرض السرطان.

لذلك ينصح دوما بتناول الثوم والبصل مع اللحوم لكون البصل والثوم يساعدان فى ايقاف انتاج الانزيمات التى تسبب مرض السرطان داخل المعدة فالبصل والثوم من النباتات الطبية التى لديها قدرة على اعطاء الجسم القدرة على التعامل مع البكتريا لمنع الاصابة بمرض السرطان مما يجعل تناول اللحوم اكثر أمنن واكثر صحة .

واخيرا فأن تناول الخضروات الطازجة بكل الوانتها الطبيعية كما خلقها الله سبحانه وتعالى يزود الجسم بالمواد الغذائية الضرورية التى تمكنه من العمل بشكل صحيح وتحافظ على الصحة من وعلى الجسم من التعرض للاصابة بالخلايا السرطانية التى تسبب السرطان فتناول الخضروات يساعد ايضا فى الحفاظ على الخلايا السليمة ويحفظ من نموها.