فوائد الكراوية بين إنقاص الوزن وعلاج للعديد من المشاكل الصحية

الكراوية أو الكروياء نبات عطري متعارف لدى أغلب الاقطار العربية منذ قدم السنين على أنه علاج للمرأة حديثة الولادة، ولكن الفوائد الصحية للكراوية لا تقتصر على الأم ومولودها فحسب وإنما تعمل ايضا على تحسين عمليات الهضم وعلى خسارة الوزن الزائد والتخفيف من ألم الدورة الشهرية.

لطالما عرفت الكراوية قديمًا واستخدمت بهدف علاج العديد من المشاكل الطبية، وحاليًا يوجد لها العديد من الاستخدامات في شتى المجالات من بينها عالم الطب والصحة وغيرها.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي بذور الكراوية على كمية عالية نسبيًا من حمض الفوليك، لذا فإن تناولها قد يعمل على تحسين الجهاز الهضمي بشكلٍ عام أو يحافظ على أداءه الطبيعي على الأقل، وذلك لقدرة حمض الفوليك على:

مقاومة الاضطرابات الهضمية المختلفة، مثل: النفخة والغازات، والإمساك والقولون.

التخفيف من حدة الامراض المرافقة للجهاز الهضمي، مثل: متلازمة القولون العصبي، والقرحة الهضمية، التهاب المرارة، الإسهال.

الكراوية لخسارة الوزن الزائد

تعتبر الكراوية من بين إحدى الأغذية الغنية بالألياف والتي تستعمل بدورها لتسهيل عملية خسارة الوزن الزائد خاصة من منطقة الخصر. بينت دراسة حديثة أن مسحوق بذور الكراوية لا تساعد فقط على خسارة الوزن الزائد، بل:

تساعد على إذابة بعض الدهون الصعبة.

تحسن قراءة مؤشر كتلة الجسم عامة.

زيادة التمثيل الغذائي بالجسم وبالتالي حرق دهون أكثر.

هل تفيد الكراوية المرضع؟

تُعدُّ الكراوية من الأعشاب التي تدعم وتحفز قنوات حليب الثدي وترفع من النسب المئويّة للدهون في الحليب عند الأمّهات المُرضعات مما تشكل ما يقارب 15% من السعرات الحرارية للرضيع إذ تختلف نسبة الدهون بين المُرضعات وخلال الرضعة نفسها، وقد استخدمت أيضا منذ القدم من قبل الأم المرضع لتقليل المغص عند الرضيع، إلّا أنّه لا تتوفر دراسات كافية و واضحة تأكد .

التخفيف من ألم الدورة الشهرية

تعرف الدورة الشهرية بأنها مجموعة من التغيرات والتي تحدث على مستوى جسم المرأة قبل حدوث الحمل بالنسبة للمتزوجين، تعاني أغلب النساء من تشنجات والام مزعجة خلال الدورة الشهرية أو بالأحرى أثناء قيام الرحم بالتخلص من بطانته الداخلية، وبينما قد تلجأ العديد من النساء لوصفات الطب البديل، لما فيه من مركبات طبيعية قد تساعد كذلك في التخفيف من التشنجات والألم الحاصل.

ومن بين أهم الوصفات الطبيعية الكراوية، ومن الممكن ببساطة تحضيرها عبر اتباع الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكراوية إلى كوب من الماء المغلي.

تصفية مستخلص بذور الكراوية بعد 15 دقائق، وأضيفي قليلًا من العسل، وذلك لتخفف من حدة تشنجات الدورة الشهرية.

قد يساهم أيضا تناول بذور الكراوية أو مغلي الكراوية على مقاومة اضطرابات النوم وتحسين جودته، فاحتوائها على كمية عالية نسبيا من عنصر المغنزيوم الذي يعمل بدوره على تنظيم عمليات الأيض والتي تنعكس ايجابا على جودة النوم.

يُمكن للكراوية المساهمة لعلاج العديد من المشاكل الصحيّة، وبالأخص تلك المرتبطة بالصحّة الهضميّة، قرحة وحرقة، الاسهال الزمن والامساك، متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي ذكرناها سابقًا، ولتحقيق أعلى استفادة يُمكن استخدامها في إعداد الخبز والكعك والبسكويت، أو إضافتها إلى الأطباق المختلفة كنوعٍ من التّوابل، أو نقعها بالماء الساخن للحصول على شاي الكراوية.

ومن الجدير بالذكر الانتباه عند تناولها بالتزامن مع بعض الأدوية، مثل أدوية السكري وخاصة المُصابين بمرض السكري من النوع الثاني، والأدوية المحتوية على مركب الليثيوم، فقد تتفاعل معها مُسبّبةً بعض الآثار الجانبيّة.