فوائد الحلبة للبشرة والوجه

الحلبة أحد النباتات العشبية الحولية الشائعة الاستعمال منذ القدم في شتى العلاجات المختلفة، و وصفات الطب البديل و كنوع من التوابل أيضا، وتعتبر واحدة من أغنى النباتات فيتامينات أملاح ومواد سكرية ذائبة، وتباع عادة على شكل بذور ناضجة مجففة إلى صفراء اللون.

فوائد الحلبة للبشرة

ومما وجدته أغلب الدراسات أن للحلبة فوائد عديدة قد تعود على الجسم الشعر و بشرة الوجه والجلد بشكل عام، نذكر بعضًا منها في ما يأتي:

علاج مشكلات البشرة

علاج السرطانات الجلدية والدمامل والأكزيما وآثار الحروق وتهدئة البشرة من التهيج إثر التقلبات الهرمونية، وذلك بفضل محتواها من مضادات الأكسدة وفيتامين ج كما وفاكهة التفاح، بالإضافة إلى المواد المضادة للالتهاب، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، كما و تساعد الجسم أيضاً في الحفاظ على الجهاز المناعي.

طريقة الاستخدام: تبليل قطعة من القماش بمنقوع بذور الحلبة وتدليك يومي بها للوجه مع مراعاة وعدم خلطه بمواد كيميائية اخرى.

المساعدة في خسارة الوزن

قد تساعد الحلبة بالفعل على التخلص من الوزن الزائد وفقا لما أثبتته بعض البحوث مؤخرا بأن مستخلصات بذور الحلبة قد تساعد على للتخلص من كمية الدهون اللازمة بشكل يومي عند الرجال الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد إضافة إلى احتوائها على نسبة من الألياف الذائبة التي تمنح الجسم فترة أطول من الشبع، إلا أن هذه الميزة بحاجة إلى المزيد من الأدلة والإثباتات.

إذ بينت إحدى الدراسات أنه وبعد تناول جرعة من خلاصة الحلبة من قبل مصابو مرض السكري من النمط الثاني ساهم على تحسين المؤشرات الأيضية لديهم.

فوائد الحلبة حسب درجة الفعالية

من بين الأكثر الطرق فاعلية لخفض مستويات السكر في الدم: غنى بُذور الحلبةِ على الأليافِ التي تعمل على إبطاء عمليّة هضم الكربوهيدرات والسُكريات، كما و تُساعد على استخدام الجسم للسكر، وتزيد من إفراز هرمون الإنسولين، وأوضحت دراسة أولية نُشرت على مجلة International Journal for Vitamin and Nutrition Research عام 2009، وأُجريت على 18 شخصاً يُعانون من السكري من النوع الثاني أن تناول كميّةً من حُبوب الحِلبة المطحونة إما مع لبن أو مُنقوعة في ماء ساخن، أنه قلل من نسب سكر الدم الصيامي مما جعل التحكُّم بمرض السكري من النوع الثاني ممكننا في حال اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية اللازمة .

وأثبتت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research، على 10 أشخاص يُعانون من فرط شحميات الدم وهي حالة ارتفاع مستويات اي أو كل من الدهون بشكل غير طبيعي أو البروتين الدهني في الدم، تم إعطاؤهم كمية مُعيّنة من مستخلص الحلبة مدّة 20 يوماً، وتبيّن انخفاضٌ نسبي في مستويات الدهون الثلاثية، ولم يكن هناك تغيير على مستويات الكولسترول الجيد، ولا زالت هذه مجموعة من الدراسات الأولية…

وصفة حبوب الحلبة مع الماء

يمكن أيضًا استخدام حبوب الحلبة والتي تحتوي على العديد من الخصائص المحفزة لتكبير الثدي وتنشيط قنوات الحليب، الحلبة ولما لها من تأثير فعال أيضا على تعزيز الدورة الدموية وتقوية عضلات الثدي، والوصفة على النحو التالي:

المكونات

مكونات مغلي الماء كالتالي:

ملعقة كبيرة الى متوسطة من حبوب الحلبة.

كوب ماء كبير.

ملعقة من العسل.

وباعتبار ما لها من فوائد صحية إلا أنه يفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل استخدام الحلبة لعلاج اي حالة.