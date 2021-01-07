القسط الهندي نبات طبي يستخدم في العديد من المجالات الطبية، مثل الربو والقرحة ومشاكل المعدة، وأظهرت الابحاث العلمية قدرة القسط الهندي على إظهار نشاط مضاد للإلتهابات والسرطان وقرحة المعدة ووقاية الكبد، ويوجد القسط الهندي على المرتفعات الهندية التي تتراوح ارتفاعاتها من 8200 إلى 9800 قدم، ويزهر من شهر يوليو إلى أغسطس، وشاع استخدام عشبته بطرق شعبية على مر العصور، ويمكن استخدامه في الطهي، كما يمكن استخراج مستحضرات التجميل منه، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نوضح فوائد استخدام القسط الهندي وطريقة استخدامه وغيرها من الموضعات ذات الصلة .

فوائد استخدام القسط الهندي

تؤكد بعض الدراسات العلمية أن للقسط الهندي فوائد متعددة تتمثل في الحفاظ على صحة القلب وما يرتبط به من أمراض، وغيرها من الفوائد نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر :

فوائده للقلب

يعزز القسط الهندي صحة القلب، بحسب بعض الدراسات العلمية، ويكافح تضخم عضلة القلب .

تثبيط نمو الخلايا السرطانية

يعد القسط الهندي من الأعشاب التي لها فاعلية في مكافحة الخلايا السرطانية ولا سيما خلايا سرطان المعدة، حيث يؤدي إلى تثبيط نمو تلك الأورام، ما يؤدي إلى موتها .

فوائده للكبد

ثبت أن عشبة القسط الهندي تساعد في تقليل تلف الكبد وفقًا للدراسات، كما أنها مفيدة في علاج أمراض الكبد بشكل عام، ويحافظ على صحة الكبد .

طريقة استخدام القسط الهندي

يمكن استخدام القسط الهندي بأكثر من شكل وبطرق متعددة منها :

يستخدم بشكل جذور كاملة ومجففة .

يوجد منه كبسولات ومساحيق .

يوجد على شكل صبغة أو مستخلص كحولي أو زيوت عطرية .

يستخدم في جرعات لا تزيد عن 40 ملليجرام لكل كيلو جرام في اليوم للأطفال، 1.8 جرام لكل 100 رطل للبالغين .

تستخدم جذور القسط الهندي لصنع الشاي .

يستخدم زيت القسط العطري المصنوع من جذور النبات في البخور والشموع المعطرو والعطور، وهي للاستخدام الخارجي فقط .

يمكن غلي جذور القسط الهندي المجففة في الماء ثم تقطيرها بالبخار للحصول على الزيت .

يخلط القسط الهندي الجاف مع الماء والعسل، وتساعد تلك الخلطة في تصبغات الجلد والندوب الجلدية، باستخدامها على شكل كمادات .

محاذير استخدام القسط الهندي

يتسني استخدام زيت القسط الهندي بشكل آمن عن طريق الفم أو مع الأطعمة، كما يعتبر جذور القسط الهندي آمنة لمعظم الناس عند تناولها بالفم، وهناك بعض المحاذير لاستخدام القسط الهندي منها :