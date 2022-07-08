تعريف التوحد

مرض التوحد هو اضطراب مُرتبط بنمو الدماغ، ويمكن أن يؤثر على كيفية إدراك الشخص للآخرين، والتواصل معهم، ممّا يؤدي إلى مشاكل في التفاعل الاجتماعيّ، ومهارات الاتصال.

طرق علاج مرض التوحد

لا يوجد حل سحري، أو علاج واحد يُناسب الجميع للتوحد، ولكن هناك العديد من العلاجات لمرض التوحد، والّتي تهدف إلى تَحسين أداء الشخص عن طريق الحد من أعراض اضطراب طيف التوحد، وتَعزيز النمو، والتعلم، فإذا تم تشخيص شخص مُصاب بالتوحد، فمن المستحسن استشارة أخصائيّ بشأن وضع خطة العلاج.

ونُوضح فيما يأتي مجموعة من العلاجات للتوحد، ومنها:

علاج السلوكي المعرفي

علاج السلوكي المعرفي هو علاج حواري، وقد يفيد كل من البالغين، والأطفال من خلال ما يأتي:

معرفة العلاقات بين المشاعر، والأفكار، والسلوكيات أثناء الجلسات.

التَعرف على الأفكار، والعواطف الّتي تؤدي إلى سلوك غير مرغوب فيه.

مُساعدة المصابين بالتوحد على إدارة قلقهم.

تدريب المهارات الاجتماعية

هي استراتيجية للأفراد، وخاصّة الأطفال لتحسين المهارات الاجتماعيّة، مثل: القدرة على التحدث، وقراءة لغة الجسد، وفهم الفكاهة؛ لأن بعض الأشخاص المُصابين باضطراب طيف التوحد، قد يكون التفاعل الاجتماعي صعبًا بِشكل خاص بمرور الوقت، وقد يخلق هذا الكثير من الصعوبات.

العلاج الوظيفي

يساعد العلاج الوظيفي في المهام اليوميّة، واستخدام أدوات المهنة، حيث يتعاون الآباء، والمعلمون، وغيرهم من المهنيين مع المعالجين المهنيين لتَحديد أهداف محددة، ومن المهارات التي يتعلمها المصاب خلال الجلسات ما يأتي:

مهارات الحياة اليومية، مثل: التدريب على استخدام المرحاض، وارتداء الملابس، وتَنظيف الأسنان.

المهارات الحركية الدقيقة للقُدرة على إمساك الأشياء بأيديهم عند الكتابة، أو القص بالمقص.

المهارات الحركيّة الإجمالية المُستخدمة في المشي، أو صعود السلالم، أو ركوب الدراجة.

الوعي بِجسدهم، وعلاقته بالآخرين.

مهارات القراءة، والكتابة المرئيّة.

مهارات الجلوس، والوقوف.

الإدراك الحسيّ، مثل: معرفة الفرق بين الألوان، والأشكال، والأحجام.

علاج النطق

يوفر علاج النطق مهارات لغويّة يمكنها تَحسين التواصل للأشخاص المصابين بالتوحد، وعادة ما يتم ذلك بالتعاون مع معالج مهنيّ، أو أخصائي أمراض النطق، واللغة، بالإضافة إلى تَعليم الأفراد الاستخدام الصحيح للكلمات، يُمكن أن يساعدهم ذلك على التحدث بِشكل أسرع.

تحليل السلوك التطبيقي

يستخدم هذا العلاج المكافآت لتَعزيز السلوكيات الإيجابيّة، وتعليم مهارات جديدة، ويتم تدريب الآباء، ومقدمو الرعاية الآخرين على إعطاء الأطفال المُصابين بالتوحد ملاحظات في الوقت الفعلي، وتعتمد أهداف العلاج على الفرد، وقد يشمل التواصل، والمهارات الاجتماعيّة، والعناية الشخصية، ونُوضح فيما يأتي أنوع تَحليل السلوك التطبيقي، منها: