علاج الكحة المستمرة في المنزل .. الأسباب والعلاج بالأعشاب

قد يعاني البعض من كحة عادية إلا أنها تكون مستمرة أو مزمنة، وقد تظل الكحة متجاوزة مدة تزيد عن ثلاث أسابيع في بعض الأحيان، وهي لا تعتبر مشكلة خطيرة إلا إذا اقترن بها أعراض أخرى مثل الرشح والعطس وفقدان الوزن أو خروج دم أثناء السعال، ويجب أولًا معرفة سبب هذه الحكة المستمرة ويطلق عليها كحة شديدة ومزمنة، والتي تعتبر من أمراض الرئة التي تسبب إجهادًا غير عاديًا للمصاب، وسوف نوضح في موقع نجوم مصرية أسباب هذه الكحة المستمرة والتي نادرًا ما تكون من أعراض السرطان، وكيفية علاجها في المنزل وغيرها من المواضيع ذات الشأن .

أسباب الكحة المستمرة الأكثر شيوعًا

إلتهاب الأنف .

الربو الذي عادة ما تكون الحكة من أعراضه الرئيسية .

الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المريئي .

إلتهاب الشعب الهوائية المزمن أو الانسداد الرئوي المزمن .

إلتهاب الشعب الهوائية .

مثبطات إنزيمات المحول للأنجيوتنسين والموجودة في أدوية علاج ضغط الدم .

التدخين .

السعال الديكي .

أسباب الكحة المستمرة الأقل شيوعًا

التهاب الشعب الهوائية في الرئتين .

التهاب قصيبات الممرات الهوائية الدقيقة في الرئتين .

التليف الكيسي والذي يعتبر حالة وراثية تؤدي إلى تلف الرئتين والأعضاء الأخرى وتسبب إفرازات سميكة .

مرض الرئة الخلالي والتي تؤدي إلى تندب أنسجة الرئة .

السكتة القلبية .

سرطان الرئة .

علاج الكحة المستمرة

الارتجاع الحمضي

يتم علاج هذا النوع من الأسباب بدواء لتقليل أو منع انتاج الحمض وتشمل :

مضادات الحموضة .

حاصرات مستقبلات H2 .

مثبطات الحموضة .

الربو

وتستخدم في هذا النوع من الأسباب أدوية الكحة المزمنة الناتجة عن الربو مثل :

منشطات وموسعات الشعب الهوائية .

أدوية تقليل التورم في الشعب الهوائية .

أدوية توسيع ممرات الهواء الضيقة.

إلتهاب الشعب الهوائية المزمنة

استخدام موسعات الشعب الهوائية .

الستيرويدات المستنشقة لعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن .

التنقيط الأنفي .

مضادات الاحتقان المجففة للإفرازات .

مضادات الهيستامين .

البخاخات الأنفية في الممرات الأنفية .

طرق وقف الحكة المستمرة منزليًا

من الأفضل معالجة الكحة تبعًا للاسباب، سواء كانت نزلة برد أو حساسية أو ارتجاع حمضي أو ربو، على أن يكون تحت إشراف طبيب، كما يمكن علاجها في المنزل بالطرق التالية :

شرب الكثير من السوائل، التي تساعد على تدفق المخاط وتقلل إفرازات الرئتين .

شرب السوائل الساخنة، مثل الزنجبيل وشاي البابونج، والتي تساعد على ارتخاء عضلات الشعب الهوائية .

تجنب المهيجات، مثل معطرات الجو والعطور والغبار وحبوب اللقاح ومنظفات الغسيل .

الغرغرة المالحة، والتي تساعد في تخفيف المخاط السميك .

الإقلاع عن التدخين، والذي يشل الشعيرات الدقيقة التي تبطن الرئتين .

علاج الكحة المستمرة بالاعشاب

يمكن وقف الحكة المستمرة بطرق طبيعية وبالأعشاب مثل :