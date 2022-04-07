علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بطرق طبيعية منها الصوم
الكثير من الأشخاص يعانون من الاضطرابات الهضمية والآم المعدة مثل (الإمساك والغثيان والانتفاخ)، وتعتبر من المشاكل الصحية الشائعة لدى العديد، وتسبب في بعض الأحيان نوع من الأحراج بسبب الرائحة والغازات، ولكن يمكن علاج تلك المشاكل من خلال اتباع بعض الطرق الطبيعية دون الحالة إلى اللجوء إلى الأدوية.
طرق علاج الاضطرابات الهضمية
سوف نوضح في هذا المقال بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشاكل الآم المعدة وهى كالآتي:
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- الصوم: يساعد الصوم في علاج الاضطرابات الهضيمة، والتخلص من الانتفاخ، حيث أن الانتفاخ يحدث نتيجة في حركة الأمعاء ويمكن التخلص من ذلك عن طريق الصيام وهو من الأمور الطبيعية.
- الموز: تناول الموز من اهم الفواكه التي تعمل على التخلص من التقلصات، وذلك لاحتوائها على الماغنسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد في أرخاء عضلات المعدة، والتخلص من الأسهال.
- الزنجبيل: من اهم المواد الطبيعية الفعالة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، لأنه يحتوى على عناصر مضادة للأكسدة، وتساعد على التخلص من الالتهابات، وتقليل نسبة أحماض المعدة.
- الزبادي: تعمل الزبادي في القضاء على البكتيريا الموجودة داخل المعدة والأمعاء، وللاستفادة منها عليك شراء نوع الزبادي الذي لا يحتوى على إضافات أو محليات.
- القرفة: تحتوى على مواد مضادة للأكسدة والفطريات والبكتيريا، كما أنها تعمل كمنشط للشهية، وتساعد في حماية جدران المعدة.
- النعناع: مشروب النعنان من اهم المشروبات التي تساعد في التخلص من التقلصات ومضاد للميكروبات، والتخلص من عسر الهضم.
- الكراوية: من اهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد الجهاز الهضمي في طرد الغازات وتقليل التقلصات والتخلص من الغثيان وتمنع تخمر الذي يحدث في المعدة.