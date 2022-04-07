علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بطرق طبيعية منها الصوم

الكثير من الأشخاص يعانون من الاضطرابات الهضمية والآم المعدة مثل (الإمساك والغثيان والانتفاخ)، وتعتبر من المشاكل الصحية الشائعة لدى العديد، وتسبب في بعض الأحيان نوع من الأحراج بسبب الرائحة والغازات، ولكن يمكن علاج تلك المشاكل من خلال اتباع بعض الطرق الطبيعية دون الحالة إلى اللجوء إلى الأدوية.

طرق علاج الاضطرابات الهضمية

سوف نوضح في هذا المقال بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشاكل الآم المعدة وهى كالآتي:

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