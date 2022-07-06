علاجات طبيعية ومنزلية لطفلك لعلاج الطفح الجلدي بسبب الحفاضات

الطفح الجلدي قد يكون بسبب ارتداء الحفاظات لفترة كبيرة وعدم تغييرها باستمرار، لأن الطفح الجلدي يكون بسبب كون المنطقة مبللة وليست جافة، أو بسبب أنه لا يوجد تدفق للهواء في تلك المنطقة.

إذاً فطبقا لموقع “healthline” فإن الحفاضات المبللة والرطوبة الزائدة تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لتلك المشكلة سواء للأطفال أو للكبار، ويوجد الكثير من المراهم التي تساعد في علاج هذه المشكلة، ومع ذلك يمكن لكِ اتباع بعض الوصفات الطبيعية، مع مراعاة اختبار حساسيتها على طفلكِ أولًا، عن طريق تجربة القليل على اليد مثلا ومتابعة أثرها.

وصفات طبيعية لعلاج الطفح الجلدي بسبب الحفاظات

دقيق الشوفان

فدقيق الشوفان هو علاج ممتاز لو كان طفلك يعاني من طفح الحفاظات، لأن الخاصية المضادة للالتهابات والتي توجد في الشوفان تساعد على تحسين حالة الطفح الجلدي.

الصبار

يمكن استخدام الصبار لتخفيف الالتهابات لأنه مفيد لطفح الحفاضات؛ لما له من خصائص مضادة للالتهابات، فيساعد على تهدئة المنطقة وتهدئتها.

زيت جوز الهند

هو من أحد أفضل العلاجات الطبيعية لطفح الحفاظات، حيث أنه يتميز بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا، فيساعد على الشفاء من الطفح الجلدي، كما أن استعماله باستمرار يعمل على الوقاية بعد ذلك.

زيت اللافندر:

يساعد زيت اللافندر على تهدئة البشرة الملتهبة لما له من خصائص مهدئة، قومي بخلط هذا الزيت مع زيت جوز الهند للحصول على أحسن الفوائد منهما.

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