عدم الزواج يزيد من خطر الوفاة وفق دراسة جديدة

كشفت دراسة جديدة خلال الفترة الأخيرة عن أن عدم الزواج له مخاطر كبيرة، وقد يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة، حيث كان من المعروف للبعض أن الزواج قد يُضيف بعض الشعرات البيضاء للزوج أو الزوجة وكذلك تجاعيد الوجه، ولكن المفاجأة أنه يُضف للعمر سنوات وفق الدراسة الجديدة.

أضرار عدم الزواج وفق الدراسة

أشارت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بمرض القلب والنوبات القلبية كان بنسبة 17% من العزاب، وهم أكثر عرضة للوفاة من أمراض الدورية الدموية، و19% لديهم خطر الوفاة من خلال إصابة أو حادث، و14% كانوا من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والرئة، بينما 6% فقط من لديهم مخاطر للوفاة بسبب أمراض السرطان.

المتزوجون أقل عرضة للوفاة المبكرة

أوضحت الدراسة التي تم نشرها في مجلة “JAMA Network Open” أن الزواج مرتبط بانخفاض خطر الوفاة بشكل عام بنسبة 15% مع العديد من الأسباب مقارنة بالأشخاص الغير متزوجين مثل:

منفصلين لكنهم ما زالوا متزوجين.

مطلقين.

غير متزوجين الأرامل.

وأكدت الدراسة أن الرجال المتزوجون أقل في معدلات الوفيات، حيث أوضحت الأبحاث التي تم إجراؤها أن الرجال المتزوجين هم الأقل عرضة للمخاطرة أو الوقوع في الحوادث وكذلك الأقل في تناول المخدرات والكحول.

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لذا بعد تلك الدراسة الرائعة ننصح الجميع بضرورة الزواج، حيث أن الشرع الإسلامي أمرنا ببناء الأسرة، كما حسنا النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة الزواج عندما قال: