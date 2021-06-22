طمي البحر الميت.. أغرب علاج للأمراض الجلدية وأنجح تجربة

إذا كنت تعاني أمراضا جلدية مستعصية فإن طمي البحر الميت هو الدواء الذي ينصح به الكثير من الأطباء الذين يرغبون في الحصول على نتائج أفضل لمرضاهم.

ويعد البحر الميت من العجائب حيث لا يوجد به أمواج ويترسب في أسفله طمي غني بالأملاح الطبيعية والمعادن التي يحتاجها الإنسان لتصحيح وضع جلده وبشرته.

وعادة ما تلجأ الشركات لاستغلال طمي البحر الميت في تصديره إلى الخارج لاسيما العاملة في الأردن خاصة بعد إقبال الكثير من الأوروبيين عليه كنوع من العلاج للحالات الجلدية الصعبة.

ومن بين الأمراض التي يعاجلها طمي البحر الميت هي الصدفية وجفاف البشرة وفقر المعادن بها فضلا عن المشاكل التي يسببها حب الشباب منذ بثور ذات ألوان مختلفة سواء سوداء أو صفراء أو قاتمة.

ونال علاج طمي البحر الميت الكثير من الإشادة وهو يختلف تماما عن الطمي المغربي الذي يستخدم في الأغراض التجميلية أكثر من العلاجية.

ومع استخدام المرء لطمي البحر الميت فإنه يشعر في البداية بأن وجهه به بعض المشاعر غير المريحة ولكن ذلك بسبب دخول عنصر الكبريت ضمن المعادل والأملاح التي يحتويها العلاج نفسه وهو ما يعطي إشارة إلى أن العلاج بدأ يؤتي ثماره.

وتنصح الكثير من المراكز التجميلية بطمي البحر الميت كنوع من العلاج لاسيما أنه مركب طبيعي بعيد عن أي عنصر كيمائي قد يضر البشرة حيث يميل الجمهور بشكل عام إلى اللجوء نحو الطبيعة كي يستمد منها العلاج مثل التداوي بالأعشاب غيرها.

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ويبقى طمي البحر الميت أحد المنتجات الأكثر استيرادا من أوروبا في حين يلجأ بعض السياح إلى السفر إليه في الأردن من أجل الحصول على العناصر اللازمة واستكشاف الطبيعة حيث لا يوجد أي كائنات حية داخل هذا البحر والمياه فيه راكدة بلا أمواج.

ويختلف البحر الميت عن غيره من البحار الأخرى حيث أن نسبة الأملاح العالية فيه لا تسمح للكائنات الحية بأن تعيش وتستقر فيه فهو من ضمن عجائب الطبيعة المختلفة.

وذكرت بعض المصادر الطبية أن طمي البحر الميت له نتائج إيجابية في علاج التهاب المفاصل إذا جرى استخدامه مع الماء الساخن.