طريقة عمل البسبوسة الهشة بالزبادي بخطوات سهلة وبسيطة

عمل البسبوسة بالزبادي من المعروف أن البسبوسة من أشهر الحلويات التقليدية والمنتشرة بشكل كبير، حيث أن مكونها الأساس هو السميد ويمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من طريقة حيث من الممكن أن يتم تحضيرها بعصير البرتقال الطبيعي، أو جوز الهند أو الزبادي، بالإضافة إلى العديد من الطرق الأخرى، فهي تحضر في المنزل بأسهل الطرق ولا تحتاج لبذل مجهود، فمكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، فهي تحضر بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، وتقدم مع كوب الشاي أو القهوة في فترة الصباح، وسوف نقوم بالتعرف على طريقة تحضيرها بالزبادي في هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

تحتوى البسبوسة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة، وهي من أشهى الحلويات على الإطلاق، ويفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، نظراً لمذاقها الهش والطري.

مكونات البسبوسة:

100 جرام من الزبدة.

ربع كوب من كلا من المكسرات والزبدة.

عدد واحد كوب من كلا من حليب جوز الهند، وجوز هند مبشور.

عدد 2 كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

عدد 2 ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

مقادير الشربات

عدد كوب ونصف كوب من كلا من الماء والسكر.

ملعقة كبيرة من شراب الذرة.

نصف كوب من الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة