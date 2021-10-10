طرق ذكية للتخلص من الانفلونزا الموسمية

محاربة الانفلونزا الموسمية مهم جدا للحفاظ على صحتك، بالنسبة لمعظم الناس الذين يعانون من فيروس الانفلونزا، عادة يعني ذلك أنك سوف تمكث في السرير مدة ليست قصيرة اواخذ اجازة من العمل لمدة أسبوع على الأقل أثناء فترة الاصابة بالانفلونزا، فيرس الانفلونزا هو فيروس خطير و المضادات الحيوية لن تساعدك على الشفاء من الانفلونزا بشكل أسرع.

مرحلة اكتشاف العدوى

وهناك طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كان لديك عدوى هى التحقق من لون المخاط أو السعال عند تنظيف الأنف إذا كان أخضر أو أصفر انظر باستمرا في اللون، قد تحتاج إلى المضادات الحيوية لمكافحة عدوى الانفلونزا، إذا لم يكن كذلك، سوف تحتاج الكثير من الراحة وشرب الكثير من السوائل، ايضا يجب تناول الوجبات التى تحتوى على فيتامين C و D على الفور وغسل اليدين جدا باستمرار بالماء والصابون ،الانفلونزا يمكنها أن تؤثر سلبا على رئتيك لكن مهما حدث لا تاخذ لقاح الانفلونزا! لانها بها اثار جانبية خطيرة على صحتك على المدى الطويل عند الحصول على مثل هذه “القاحات، هذه اللقاحات أكثر خطرا على صحتك، إذا كنت تعتقد أن مصاب بالانفلونزا، هنا سوف نقول لك بعض النصائح لتساعدك للتخلص من الانفلونزا بدلا من اللقاحات المضرة بالصحة.

طرق ذكية لمحاربة الانفلونزا الموسمية

اذا شعرت بتعرضك لعدوى الانفلونزا، توقف عن تناول السكر، والخبز، والجبن،فان ابتعادك عن هذه المواد الغذائية فى فترة الاصابة بالانفلونزا سوف يساعد جهازك الهضمى فى هضم الطعام بسرعة وبالتالى يستطيع جسمك قتل أي فيروس أو مسببات المرض بسهولة من الجسم وكلما استطعت القضاء على مسببات الأمراض كلما كان جسمك بصحة جيدة واقل عرضة للامراض.

غسل اليدين باستمرار

غسل اليدين تذكر أن تغسل يديك بالماء والصابون بانتظام والحفاظ على يديك بعيدا عن وجهك، الخروج فى الهواء النقي وأشعة الشمس قدر الإمكان.باختصار اهم النصائح غسل اليدين لمحاربة الانفلونزا و إذا كان لديك المنتجات المضادة للبكتيريا في متناول اليد يمكنك استخدامها ذلك مع غسل اليدين بانتظام، الاكثار من فيتامين D، الناس الذين لديهم نقص فيتامين (د) أكثر عرضة للمعاناة من التهابات الجهاز التنفسي لذلك يجب عليهم اتباع كل هذه النصائح.

تناول السوائل

ايضا يجب تناول المرق والعصير فهذه السوائل من شأنها أن توفر غذاء جيد لمحاربة الانفلونزا، وهذا يشمل ايضا الدجاج أو مرق الخضار وعصائر الفواكه أو الخضر،شرب الكثير من الماء مع الليمون الطازج و ايضا مفيد جدا شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون ذلك باضافة ملعقتين من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ لجعل مذاق المياه لازع اكثر، فالحمضيات تساعد على تقليل السعال ،وتسمح بطرد المخاط المصاب بسهولة أكثر، ويوفر لك فيتامين C الذى يحتاجه الجسم فى مكافحة العدوى.

تناول الفلفل الاخضر

ايضا الفلفل الاخضر مهم جدا فى حالات الانفلونزا وغيرها فالفلفل الاخضر له فوائد عديدة فهو مفيد جدا للقلب فهو يقوى عضلة القلب ومن المعروف ان البكتريا والفيروسات تؤثر على عضلة القلب، لذلك فالفلفل الاخضر يساعد جسمك فى القضاء على مسببات المرض و يحميك عند تعرضك لنوبة من الانفلونزا او اي مرض اخر.

عصير التفاح الطبيعى

ايضا عصير التفاح الطبيعي مفيد جدا فى حالات الانفلونزا فيمكنك عمل عصير تفاح طبيعى بالماء الدافئ، فعصير التفاح الطبيعى ذو اللون البني يحتوي على حمض الماليك الذي يساعد على مكافحة الالتهابات البكتيرية ويقتل الفطريات ويحتوي ايضا على كميات من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعدك على محاربة الانفلونزا بشكل أسرع، عصير التفاح الطبيعى يساعد على تفريق حمض اليوريك في جميع أنحاء الجسم والذى يمكن أن يسهم في تكوين السوائل السامة الليمفاوية (جزء من الجهاز المناعي) وتسبب الألم في المفاصل،تناول ملعقتين يوميا يكفي للحصول على الفوائد الصحية للتفاح الطبيعى.

تناول المشروبات الدافئة

تناول المشروبات السائلة الافئة باستمرار طوال اليوم والاعشاب الطبيعيةهذه الأعشاب تقتل الفيروس والبكتيريا وتقوى المناعة مثل شوربة الدجاج حساء الدجاج هو وسيلة فعالة ايضا دجاج جوز الهند حساء الكاري مفيد جدا يساعد جسمك على طرد السعال، والمخاط الزائد.