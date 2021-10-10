طرق بسيطة للتخلص من الحموضة او حرقة المعدة

هل تعانى من حرقة المعدة؟ هل لديك مشاكل فى صحة الجهاز الهضمى تتسبب فى الحموضة وحرقة المعدة؟ هل ترغب فى تناول كافة الاطعمة ويمنعك من ذلك حرقة المعدة المزعجة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فعليك متابعتنا فى السطور المقبلة لمعرفة ابسط الطرق التى تخلص من حرقة المعدة، ولكن فى البداية يجب الوقوف على بعض الحقائق وهى ان حرقة المعدة او الحموضة هى واحدة من اشهر مشاكل الجهاز الهضمى، وتنتج اما عن وجود خلل فى صحة الجهاز الهضمى من مشاكل القولون او زيادة احماض المعدة والتهاباها، او من تناول بعض الاطعمة التى تتسبب فى زيادة حموضة المعدة ومن اهم الطرق التى تساعد فى التخلص من حرقة المعدة.

1- تجنب بعض الاطعمة :

هناك بعض الاطعمة التى تضر صحة الجهاز الهضمى وتسبب فى القولون العصبى وحرقة المعدة مثل السكريات والكافيين واللحوم والبيض، ولذلك وللتخلص من حرقة المعدة يجب تجب هذه الاطعمة لفترة ولذلك لتقليل احماض المعدة، وبالتالى جهل الجهاز الهضمى يعمل بشكل صحيح وتجنب الحموضة وحرقة المعدة .

2- الاطعمة الباردة :

تناول الاطعمة الباردة له تاثير السحر فى التخلص من حرقة المعدة حيث انه يعمل كمهدئ للمعدة، وبالتالى يقلل من افراز احماض المعدة ويقلل من الحموضة ولذلك يجب الحرص على تناول الاطعمة الباردة او حتى تبريد الطعام قبل تناوله، فهذا سوف يساعد كثيرا فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى من حرقة المعدة .

3- تناول الاوراق الخضراء :

الاطعمة الغنية بالكلوروفيل تعتبر افضل علاج لحرقة المعدة والحموضة لانها تحافظ على صحة الجهاز الهضمى، حيث انها غنية بالمواد الغذائية ولاتحتاج الى صعوبة فى الهضم ويتم امتصاص عناصرها الغذائية سريعا، ولذلك فهى لاتتسبب فى حرقة المعدة وتعتبر علاج للحموضة لان هذه الاوراق الخضراء غنية بالانزيمات والماغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين A,C ، مما يعزز من حمض الهيدروكلوريك فى المعدة وبالتالى يقلل الاحماض الضارة التى تتسبب فى حرقة المعدة والاحساس بالحموضة .

4- استخدام خل التفاح :

يساعد خل التفاح كثيرا فى عملية الهضم ويعتبر من افضل الاشياء التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وعلى الرغم من ان خل التفاح من الحمضيات ، الا انه بمجرد من ان يدخل الجسم يتحول الى قلويات تساعد فى خفض افرازات الاحماض فى المعدة كما انه يحتوى على البريبايوتكس والانزيمات التى تساعد فى عملية الهضم دون افراز احماض فى المعدة، وبالتالى علاج حرقة المعدة والحموضة ولذلك فأن تناول معلقة من خل التفاح او وضعها على السلطة او فى الماء يعتبر من افضل الطرق للتخلص من حرقة المعدة بعد تناول وجبة دسمة .

5- تناول منتجات الالبان :

لايوجد افضل من منتجات الالبان كعلاج فعلاج للحموضة وحرقة المعدة، حيث تحتوى منتجات الالبان على الانزيمات والبروبيوتك والبروتين والفيتامينات والمعادن مما يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى والتخلص من مشاكله، والتخلص من الغازات وعسر الهضم والانتفاخ والامساك وبالتأكيد حرقة المعدة والحموضة .

هناك العديد من الطرق التقليدية التى تساعد فى علاج حرقة المعدة، منها عدم تناول الطعام فى ساعة متأخرة من الليل وشرب كمية وفيرة من الماء وتجنب تناول الحمضيات، ولكن قبل كل هذا يجب استشارة الطبيب المختص لمعرفة اذا كان يوجد هناك اى مشكلة تهدد صحة الجهاز الهضمى هى التى تسبب حرقة المعدة وتستدعى العلاج .