طرق التخلص من العصبية الزائدة

ما هي العصبية؟

هي حالة من القلق والتوتر الذاتي التي تؤدي بالشخص إلى العصبية اللفظية أو العصبية الجسدية، وقد تصل إلى درجة إيذاء النفس أو إيذاء الآخر أو تخريب الممتلكات.

ما هي أسباب العصبية؟

هناك عدة أسباب للعصبية، يذكر منها ما يلي:

الأسباب الوراثية، فبعض الشخصيات تميل نوعاً ما إلى درجة معينة من الحديّة في التعامل نتيجة العوامل الوراثية من الأهل.

الأسباب البيولوجية، أي وجود بعض الاضطرابات الحيوية تؤدي بالشخص إلى الشعور بالعصبية، مثل حالات الإفراط في إفراز الغدة الدرقية.

الأسباب النفسية، حيث أن هناك بعض الأمراض النفسية التي تشيع فيها العصبية. ومن هذه الاضطرابات النفسية القلق الزائد والتوتر المستمر.

الأسباب الفسيولوجية، بالأخص عند السيدات في أوقات معينة حيث يزدد عندهن الشعور بالعصبية خلال أوقات الطمث (الدورة الشهرية) نتيجة التغيرات الهرمونية.

الأسباب الاجتماعية، مثل وجود بعض الصراعات الأسرية والخلافات الزوجية والمشكلات العائلية.

الأسباب الاقتصادية، فكثرة المسؤوليات وعدم الشعور بالأمان الاقتصادي ووجود الأحمال الاقتصادية وعد القدرة على تلبية الحاجات المالية الرئيسية تشكل عبئاً على الناس مما يؤدي بهم إلى العصبية المفرطة.

أسباب الفراغ الداخلي المستدام، وعدم القدرة على ملء الوقت، لعدة أسباب منها البطالة، وعدم تلبية الاحتياجات النفسية.

نظرة المجتمع إلى العصبية

في بعض المجتمعات، ينظر إلى العصبية على أنها صفة تعبيرية، وأنها سمة من سمات قوة الشخصية، والرجولة والفحولة، وطريقة للتعبير عن الذات وعن احتياجات النفس، إلى درجة قد تؤذي الآخرين وتخرق أبسط قيم التواصل الاجتماعي بين الناس.

ما هي طرق التخلص من العصبية؟

للتخلص من العصبية، ينصح الخبراء بالتدرب على مجموعة من المهارات:

أول المهارات وأهمها أن يقر الإنسان ويعترف صراحة بأنه يعاني من مشكلة العصبية.

القيام ببعض التمرينات الاسترخائية للتنفيس عن العصبية

التدرب على ضبط بوادر العصبية خلال المواقف والظروف والتغيرات التي تؤدي به إلى العصبية قبل حدوثها، منها تغيير مكان الشخص، وعدم الرد مباشرة على الآخرين.

أخذ الوقت الكافي للتفكير في الرد.

عدم الارتطام مباشرة بالأشخاص المستفزين الذين يسببون للشخص قلق أو توتر.

الالتزام بأنماط نوم سليمة

الالتزام بأنماط تغذية صحية جيدة.

ممارسة بعض التمرينات الرياضية.

تعلم بعض المهارات الثقافية العامة التي تؤدي في النهاية إلى إدارة الذات وضبط النفس بطريقة جيدة.

استغلال الوقت بنشاطات إيجابية.

البحث عن وسيلة أخرى غير العصبية للتعبير عن الذات.

ما هي الأعمار التي تصاب بالعصبية؟

جميع الأعمار معرضة للإصابة بالعصبية، منذ عمر الطفولة ، وحتى الأعمار المتقدمة. كما أنها موجودة عند كلا الجنسين، الذكور والإناث، والسيدات والرجال. إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة العصبية عند الرجال هي أكثر قليلاً من السيدات، بسبب طبيعة الأنماط الاجتماعية، وبسبب طبيعة البنية السايكولوجية للرجل، بالإضافة إلى المسؤوليات الاقتصادية عليه.