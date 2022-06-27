الذين يكرهون زيارة الطبيب.. يموتون مبكرا!!

الأكيد أن الحالة المادية والاقتصادية للأسر والأفراد، تتحكم في الكثير من قراراتهم، وخاصة التي تتعلق بالصحة عموما، ما دام صاحبها ما زال يمشي على قدميه، فلا مانع من التعايش مع أي أعراض أفضل من زيارة الطبيب، حتى وإن كانت تسبب له ألما، لكنه يطاق ويمكن ممارسة الحياة بصورة طبيعية في وجوده، المهم ألا تتعطل الحياة وتفاصيلها اليومية، والا تتوقف ماكينة البحث عن الرزق بسبب رفاهية الاطمئنان على الصحة.

الكثير من الناس في مصر لا يذهبون إلى الطبيب بسهولة، بل الكثيرون منهم يكرهون هذه الزيارة جدا، ولا يقومون بها إلا في الظروف الاضطرارية والصعبة جدا، عندما يواجهون ما يعرض حياتهم للخطر بصورة حقيقية، وغالبا ما يحاولون التعامل مع الأعراض المرضية التي يصابون بها، إما بالصبر عليها حتى تأخذ دورتها وتنتهي في حالة الإصابة بالفيروسات، وإما بالتحايل عليها دون الاستعانة بالطبيب.

طرق الهروب من زيارة الطبيب كثيرة، وأولها وأكثرها انتشارا، الاستعانة بالخبراء واقصد المرضى السابقين بنفس الأعراض من الأصدقاء والعائلة، الذين يبادرون بإعطاء النصائح ووصف بعض أسماء الأدوية التي تناولوها وساعدتهم على الشفاء، وهناك من يصر على بعض الوصفات الشعبية كبديل أفضل من تناول الأدوية، وحسب طبيعة الشخص المريض تكون استجابته لأحد هذه الحلول.

فريق ثالث، وهو ما يحاول اللجوء إلى حل نفسي أكثر مما هو حل واقعي، وأن يثبت لنفسه ولمن حوله أنه سعى للتداوي والشفاء بجدية، هؤلاء يجدون في الصيدلي الملاذ والمأوى لتحقيق هدفهم، فتجد زبائن الصيدليات أكثر من كل المترددين على الأطباء بنسبة تفوق عشرات الأضعاف، ويكفي أن تقف داخل أي صيدلية لدقائق لتعلم العدد الضخم الذين يطلبون قياس ضغطهم لشعورهم بصدام ودوخه أو إعياء عام.

ومنهم من يصف حالته للصيدلي طالبا “حبتين” للصداع، أو المغص، أو تكسير العظام، أو أي عرض آخر شخصه بنفسه لنفسه واقتنع أن مجرد تعاطي قرصين من الأدوية المسكنة المتعارف عليها يمكن أن يشفيه، حتى لو نصحه الصيدلي بضرورة الذهاب إلى الطبيب، فلا يجد استجابة، بل يردد أشهر جملة يقولها هؤلاء “بلاش يا دكتور خليها مقفولة لتفتح”.

لا أعتقد أن الحالة المادية هي السبب في كل الحالات التي ترفض زيارة الطبيب، لكن هناك من يستطيع الاطمئنان على حالته وإجراء اختبارات بسيطة لمعرفة ما يشكو منه بدون تكلفة تماما أو على الأقل بتكلفة بسيطة جدا يمكن أن يتحملها أصحاب الدخول المتواضعة، لكنها الثقافة والعقلية المتوارثة، التي تؤمن بأن نترك الصندوق مقفول بما فيه.

لذلك نتفاجأ بالكثير من الحالات المرضية في مراحلها الأخيرة، مع صعوبة شديدة في العلاج، أو على الأقل يكون يحتاج علاجها الكثير من المال والوقت، بدلا من القليل لو تم اكتشاف المرض في مراحله الأولى، بل إن هناك حالات وفاة مفاجئة دون الشكوى من أي مرض قبلها، حسب شهادة من حوله، لكن الحقيقة أنه كان مريضا جدا، وعانى من حالات خطيرة دون أن يكلف نفسه عناء الكشف عليها وادعى أنه لا يرها حتى قضت عليه.

جامعة قناة السويس تشارك في القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة

أتذكر طبيب أورام عندما قال لي، إن المركز يستقبل 50 حالة بكر يوميا، أي يتم اكتشافها لأول مرة، منهم حالات وصلت إلى مراحل يصعب معها العلاج، وكذلك آلاف الحالات التي تصل إلى فشل كلوي دون أن يشكو أصحابها من قبل، وجلطات القلب والشرايين التي تصيب من لم يشكو بالضغط، وغير ذلك الكثير من الحالات التي وصلت إلى الخطر لإهمال أصحابها زيارة الطبيب مبكرا، والقوافل الطبية أكبر دليل على ذلك من خلال الأرقام التي تعلنها، عند الكشف العشوائي على الناس.

الأعمار بيد الله، لكن ربنا أمرنا أن نأخذ بالأسباب، وأهم الأسباب أن نتداوى على يد أصحاب الشأن وهم الأطباء، وأن نبادر بفتح الصندوق ونتعرف بسرعة على أي مشكلة فيه، ومتابعة إصلاحها أولا بأول، وأن نؤمن بالتخصص في الصحة، فلا يعقل أن نثق في أصحاب التجارب من الأهل والجيران والأصدقاء ونكذب الأطباء والمتخصصين.