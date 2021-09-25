رئيس جامعة قناة السويس: المستشفيات الجامعية لها فضل في رفع مستوى المنظومة الصحية

تفقد رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد زكي، منذ ساعات، المستشفى الجامعي التي يجرى تجهيزها على أعلى مستوى في الوقت الحالي، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تقدم 80% من الخدمات الصحية في سيناء وأقليم القناة، كما أن لها فضل في رفع مستوى الصحة بين أبناء القناة، ولذلك يتم مد المستشفيات بالأجهزة الحديثة التي تساعد في اكتشاف الأمراض بشكل دقيق وسريع، لتقديم أفضل خدمة لجميع المصريين.

المستشفى الجامعي بالقناة

وأكد رئيس الجامعة الذي رافقه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور عادل حسن، أن العمل في المستشفى الجامعي يسير بشكل سريع وعلى أعلى مستوى استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستكون صرح طبي لأنها تحتوي على 9 كسبولات تم تصميمها بالنظم العالمية التي يتم تجهيز المستشفيات بها في الدول المتقدمة، ولذلك وصلت تكلفة المستشفى الجامعي لأكثر من 150 مليون جنيه، كما أنها شيدت على مساحة 1300 متر مربع، لتستوعب أكبر قدر من المرضي وتقدم أفضل رعاية لهم.

غرفة العمليات بالمستشفى الجامعي

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن التطوير الذي يجرى في المستشفى الجامعي هدفه تقديم أفضل رعاية إلى المصريين، ويأتي ذلك ضمن منظومة التأمين الصحي التي يحرص الرئيس على تنفيذها على أعلى مستوى ضمن رؤية مصر 2030، ولذلك تم تجهيز المستشفى الجامعي بأفضل الأجهزة الطبية، وهذا ما جعل غرفة العمليات تسجل المركز الثاني على مستوى المستشفيات الجامعية، من حيث التجهيزات والأجهزة المتطورة، ومن المقرر الإعلان قريبًا عن تفاصيل افتتاح المستشفى لتبدأ في خدمة المرضى بمجرد الانتهاء من تجهيزها.

تجهيزات المستشفى الجامعي بالقناة

وعلق المدير العام للمستشفيات الجامعية، الدكتور عادل حسن، على التجهيزات التي تجرى حاليًا في المستشفى الجامعي التابعة إلى جامعة قناة السويس، موضحًا أنها تضم 9 كبسولات تحتوي على 15 سرير عناية مركزة، إضافة إلى غرف خاصة بتجهيز المرضى قبل العمليات، وتضم 9 أسرة، بجانب غرفة خاصة بطاقم التمريض وغرفة أخرى للأطباء وصيدلية تحتوي على كل الأدوية التي يحتاجها المرضى.