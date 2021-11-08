د.عمران في حوار خاص لنجوم مصرية: والداي سبب نجاحي .. وطب الازهر بأسيوط كانت عقبة تحولت لنجاح

الطب ليس بالمهنة العادية أو بمجرد وظيفة يؤديها صاحبها، بل هي رسالة لرفعة البشرية.

فالصحة من أساسيات الحياة فبدون الطب سيهلك البشر سريعا، فالطبيب هو المعالج لاي مرض يصاب به الإنسان.

ومن المعروف أن الأطباء المصريين من أفضل عناصر الطب العربي خاصة لما يملكه الطبيب المصري من خبرة ومعرفة تجعله من العناصر الجيدة بين الأطباء العرب.

وكيفما جاء صعيد مصر بالعديد من أصحاب الخبرات والعناصر المتميزة في العديد من المجالات المختلفة سواء المجال الطبي او المجالات الأخرى، يأتي لنا بعناصره الشابه المتميزة التي تسعى لأن تصبح من أبرز العناصر المحلية والدولية

وفي إطار دعمنا لهؤلاء المجتهدين أجرينا الحوار التالي مع أحد الأطباء الشباب إبن محافظة سوهاج وتحديدًا مركز المراغة قرية الغريزات الدكتور عمران أحد الأطباء المتميزين في تخصصه داخل محافظته بشكل خاص وجنوب الصعيد بشكل عام وكان نص الحوار كالتالي:

لمن لايعرفك من هو دكتور عمران ؟

د عمران محمد عبد المولى

مدرس جهاز هضمي وكبد ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية كليه الطب جامعه الازهر

استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد

حلم كلية الطب حلم بيراود الكثيرين من طلاب الثانوية العامة كل سنة ازاي قدرت تحقق الحلم دا ؟

تحقيق الحلم كان بالاعتماد على الله والاجتهاد في التحصيل محاولة إرضاء وإسعاد الوالدين ورسم السعاده على وجوههم

ماهي أبرز العقبات اللى واجهتك في طريقك بالمجال الطبي؟ وازاى قدرت تتغلب عليها لحد ماأصبحت واحد من المعروفين بتخصصك في محافظتك ؟

العقبات التي واجهتني في البداية كانت كلية الطب بجامعة الأزهر اسيوط في بدايتها والإمكانات كانت بسيطة ثم مع مرور الوقت بدأت الإمكانيات تتحسن حتي اصبحت الآن من الاماكن المتقدمة في مجال الطبي وعلى المستوى الشخصي في بداية العمل كان لابد من الاجتهاد من أجل إثبات الكفاءة ونيل الثقة من المرضي

وتم التغلب على تلك الصعوبات أولا بمحاولة معاملة الله والمساعدة بقدر المستطاع في قضاء حوائج الناس لوجه الله تعالى

حدثنا عن تخصصك وأبرز الأمراض المعروفة فيه ؟

تخصصي هو الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، علاج الامراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي مثل الفيروسات الكبديه وقرحة المعدة والاورام الكبدية واورام القناة الهضمية كذلك علاج ومكافحة الأمراض المعدية

ماهي نصائحك للمرضى الذين يصابون بهذه الأمراض وكيف يتعاملون مع هذا المرض او هذه الأمراض

انصح الجميع بالكشف الدوري وكذلك مواجهة الأمراض في بدايتها والالتزام بالنصائح الطبية والالتزام بالجراءات الاحترازية في مكافحة انتشار هذه الأمراض

هل في حالة (مرضية ) وقفت قدام دكتور عمران ومعرفش يتعامل معاها ولو أي كان السبب؟

احيانا فيه حالات مرضية لانصل فيها لتشخيص وفوق كل ذي علم عليم طبعا

رايك في المنظومة الصحية المصرية ؟

الحمد لله المنظومة الصحية في تطوير مستمر وجهود الدولة واضحة جدا في هذا المجال ويكفي جهود الدولة في مكافحة والقضاء على فيروس سي بعد أن كان متوطن في مصر وكذلك الحملات برعاية السيد الرئيس مثل مية مليون صحة وغيرها

أخيرا .. كلمة حابب توجهها ولمين

كلمة أوجهها لأبي وأمي ربنا مايحرمني منكم ويجعلكم دايما نور طريقي بدعائكم وكذلك لاساتذتي بقسم الجهاز الهضمي والكبد وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور حمدي محفوظ والاستاذ الدكتور خالد عبدالعظيم والاستاذ الدكتور عبدالوهاب فتحي وباقي اساتذتي وزملائي في القسم