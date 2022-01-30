دوالى الساقين وكيفية الوقاية منها وعلاجها

بقلم د. غادة لطفى

مصطلح (الدوالى) عبارة عن تمدد فى جدران الأوعية الدموية التى تنقل الدم من أجزاء الجسم للقلب والمسماة بالأوردة وقد يصيب هذا التمدد جميع أوردة الجسم أحيانا ولكنه يصيب غالبا أوردة الساقين نظرا لسهولة تعرضهما للضغط عليهما من خلال الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة مما يساعد على تمدد جدران الأوردة بهما

ودوالى الساقين لها درجات فمنها الذى لا يسبب ألما وإنما يظهر فقط فى صورة إزرقاق وتمدد بسيط بأوردة الساقين وقد تصل درجة التمدد لمرحلة أصعب مما قد يسبب للشخص آلاما مبرحة بالساقين نتيجة تجمع الدم بداخل أوردتهما وعدم دفعه لأعلى الجسم

أعراض دوالى الساقين….

١/ بروز أوردة زرقاء اللون متمددة أو منتفخة مع تورم بالساقين

٢/ الشعور أحيانا بثقل فى الساقين أو تشنج بعضلاتهما مع حكة بهما قد تسبب تقرحات بالجلد

٣/ الشعور بألم بالساقين يزداد مع الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

أسباب دوالى الساقين….

١/ كما ذكرت سابقا فإن الأوردة هى التى تنقل الدم من أجزاء الجسم المختلفة ومنها الساقين للقلب فى أعلى الجسم وبالتالى فهى تعمل ضد الجاذبية الأرضية مما يستدعى دعمها للقيام بعملها بشكل طبيعى من خلال عضلات الساقين التى تعمل كمضخات فإذا حدث ضعف بهذه العضلات يسهل تمدد الأوردة وتجمع الدم بداخلها لعدم قدرتها على دفعه لأعلى

٢/ التقدم بالعمر يقلل من مرونة جدران الأوردة مما يسهل تمددها

٣/ يتواجد داخل الأوردة صمامات صغيرة تعمل على دفع الدم بداخلها لأعلى الجسم وإذا حدث ضعف فى هذه الصمامات بسبب خلل چينى أو مشكلة صحية يحدث تمدد بجدران الأوردة بسهولة

٤/ أثناء فترة الحمل وتغير هرمونات السيدة الحامل وزيادة وزنها وضغط الرحم على أوردة الفخذين والساقين فإن هذه العوامل تساعد على إصابة الكثير من الحوامل بدوالى الساقين

٥/ زيادة الوزن عن المعدل الطبيعى فى الذكور والإناث بمختلف الأعمار تساعد على الإصابة بدوالى الساقين

٦/ التعرض لبعض المشاكل الصحية بالأوعية الدموية كالإصابة بجلطات بها لا قدر الله يساعد على تمدد جدرانها

العلاج…..

١/ لابد من إنقاص الوزن الزائد وتجنب التدخين حيث ثبت علميا أن المدخنين هم أكثر عرضة لدوالى الساقين

٢/ يفضل إرتداء مريض دوالى الساقين لجوارب طبية تضغط على الساقين خلال فترة النهار وخلعها أثناء النوم ليلا حيث أنها تساعد على إنقباض الأوردة وتقليل تمددها

٣/ يمكن حقن الأوردة المتمددة بمواد تساعد على إنقباضها

٤/ فى الحالات الشديدة من دوالى الساقين يمكن نزع الأوردة المصابة بما يسمى بالخطاف الطبى تحت تخدير موضعى أو بإجراء جراحة للمريض تحت تخدير عام أو بإستخدام الليزر من خلال قسطرة طبية لغلق الوريد المتمدد دون نزعه

٥/ لابد من ممارسة الرياضة مع إجراء تمارين لتقوية عضلات الساقين

٦/ يفضل للنساء عدم إرتداء الأحذية ذات الكعب العالى حيث أنها تزيد الأمر سوءا

٧/ لابد من تقليل تناول ملح الطعام لتقليل إحتباس السوائل بالجسم وبالتالى تقليل تمدد الأوردة