خطوات التقديم بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي وأهم مميزات العمل بها 1443/2022

تعد وظائف مستشفي الملك فيصل التخصصي من الوظائف المميزة في كافة التخصصات لأصحاب المؤهلات المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المستشفى ومركز الأبحاث التابع لها فرصة للتوظيف للكوادر التي تريد بيئة عمل مرنة وممتازة وتوازن بين تقديم الخبرات المهنية، ومساعدة الموظفين في راحتهم بالحياة الشخصية مما يخلق التحفيز للإبداع والارتقاء الوظيفي للكوادر الطبية والإدارية.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

قامت مستشفى الملك فصصل التخصصي ومركز الأبحاث بالإعلان عن تواجد عدد من الوظائف الخالية في عدد من الإدارات والفروع المختلفة للمستشفى في الرياض وجدة والمدينة المنورة، والوظائف المعلن عنها هي لأصحاب المؤهلات المختلفة في السعودية سواء من الحاصلين على الثانوية العامة، أو دبلوم بعد الثانوية العامة، أو البكالوريوس في التخصصات الطبية المختلفة، كما أن الوظائف الخالية التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمسشتفى الملك فيصل تتطلب مهارات وخبرات مختلفة في خدمات الرعاية الصحية والمجالات الإدارية والفنية للعمل في المستشفى.

خطوات التقديم بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 1443/2022

عن طريق قسم الوظائف الشاغرة في منصة التوظيف بمستشفى الملك فيصل يمكن للأفراد الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة تقديم طلب التوظيف، وعند استيفاء الشروط الخاصة بالتوظيف يتم التواصل مع المتقدم لاستكمال الإجراءات، ويتم التقديم على الوظائف في المستشفى من خلال الآتي:

الدخول لموقع الوظائف. اختر الوظائف الشاغرة من الصفحة الرئيسية للموقع. انتقل إلى صفحة الوظائف الشاغرة. سيتم استعراض الوظائف المتاحة أو البحث عن وظيفة محددة من خلال البحث. اضغط على الوظيفة المطلوبة لعرض المتطلبات الخاصة بالتعليم والخبرة وآخر ميعاد للتقديم. اضغط على تقدم الآن. تسجيل الدخول للحساب من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. واخيرا تقديم الطلب.

إجراءات التوظيف في مستشفى الملك فيصل التخصصي 2022/1443

تمر عملية التوظيف في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعدة مراحل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها المستشفى من أجل اختيار الكوادر المؤهلة فنيا وعلميا وإداريا للالتحاق بها، ومن أبرز تلك الإجراءات:

البحث عن الوظيفة من خلال الموقع الإلكتروني. تقديم طلب التقدم للوظيفة. مراجعة السيرة الذاتية للمتقدم. الإعلان عن القائمة القصيرة للمتقدمين. إجراء المقابلة الشخصية. إعلام المقبولين باجتياز المقابلة. إجراء الاختبارات التوظيفية. تقديم عرض العمل لمن اجتاز المقابلة والاختبارات. توقيع العقود وإبرام الاتفاق. بداية استلام العمل ومباشرة المهام الوظيفية.

مميزات العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

يعد العمل داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي هو بمثابة فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والمهارات على المستوى المهني والطبي والإداري، حيث تقدم الميشتفى العديد من المميزات للعمل بها، ومن أبرزها الآتي:

تقديم فرصة التطور المهني المستمر للمتميزين. حضور الندوات والمؤتمرات والاجتماعات المهنية. تقديم الرعاية الطبية. تقديم العديد من الخدمات الصحية بشكل مجاني. تقديم رعاية طارئة للأسنان. أمن وسلامة مكان العمل من خلال وجود الفرق الأمنية على مدار الساعة داخل المستشفى والمجمعات السكنية التابعة لها. إقامة مجانية بشكل كامل للعاملين في المستشفى. توفير إجازة سنوية 54 يوم. تقديم عضوية للنادي الاجتماعي للموظفين بمبلغ رمزي وقدرة 25 ريال شهريا. جميع القنوات التليفزيونية المجانية متاحة على التليفزيونات في المجمعات السكنية. يوجد متاجر للبيع بالتجزئة في المستشفى وأماكن السكن. يمكن الاطلاع على باقي المميزات الوظيفية التي تقدم للعاملين بالمستشفى من خلال الموقع.

رابط التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي 2022/1443

يمكن لأي فرد يرغب في الاستعلام عن الوظائف الشاغرة على مدار العام والتقديم لتلك الوظائف وفقا للمؤهلات والخبرات المطلوبة الاستعلام عن كافة الوظائف وتقديم الطلبات عبر منصة الوظائف الشاغرة التابعة لموقع التوظيف، حيث توفر المستشفى كل المعلومات المطلوبة.