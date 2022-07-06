خد التطعيم.. الصحة توضح أعراض حالات البرد المنتشرة وتوجه نصائح للمواطنين

كشفت وزارة الصحة عن انتشار نزلات البرد بطريقة واسعة خلال الفترة الحالية، وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حقيقة نزلات البرد المنتشرة، مؤكده بأنها عدوي فيروسية تؤثر في الحلق وتتسبب في سيلان الأنف وزيادة درجة حرارة جسم المريض، موضحه بأنه يمكن للمصاب التعافي منها بشكل كامل في مدة تبدأ من 7 أيام وحتي 10 أيام، وأوضحت الوزارة أعراض نزلات البرد، موجهه مجموعة من النصائح للمواطنين لتساعدهم على تجنب الإصابة بها وللحفاظ على صحتهم.

وزارة الصحة توضح أعراض نزلات البرد

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تفاصيل نزلات البرد المنتشرة خلال الصيف، وأوضحت الوزارة بأن السبب الحقيقي وراء انتشار النزلات، هو مجموعة من فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة، مؤكده بأن الفيروس الأنفي هو أكثرها انتشارًا وشيوعًا، وقد تتسبب الإصابة بالفيروس الأنفي في نوبات ربو نتيجة التهاب الجيوب الأنفية والأذن، وأوضحت الصحة تفاصيل أعراض نزلات البرد، والتي جاءت كالتالي:

الصداع.

العطاس.

سيلان الأنف، والتهاب الحلق وأكدت الوزارة بأن تلك الأعراض من أوائل الأعراض التي تظهر عند الإصابة بنزلة البرد، ويليها باقي الأعراض.

السعال.

آلام الجسم.

وأضافت وزارة الصحة بأن نزلات البرد في عدوي فيروسية تؤثر في حلق المريض المصاب، وتستمر الأعراض لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، مؤكدة بضرورة زيارة الطبيب واتباع إرشاداته والالتزام بالوصفة العلاجية التي يوضحها.

نصائح وزارة الصحة للوقاية من نزلات البرد

ووجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والإرشادات للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، وشددت على ضرورة حصول المواطنين على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة بأن أعراض نزلت البرد تتشابه بشكل كبير مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، ولكن تبدو أعراض الإنفلونزا الموسمية أكثر شراسة وحدة، وأشارت الصحة بأن نزلات البرد تنتشر في العادة خلال فصلي الربيع والشتاء، وهذا لا يمنع إمكانية إصابة الفرد بها خلال أي وقت في السنة، وأوضح بأنه لا يوجد حتي الآن لقاح فعال ضد نزلات البرد.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل أعراض نزلات البرد وأكدت بأن أول الأعراض التي تظهر على المصاب بها، هي سيلان الأنف والتهاب الحلق، وأشارت إلى أهمية اتباع النصائح التالية للوقاية من الإصابة بالبرد: