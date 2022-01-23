حقيقة إلغاء محكمة العدل الدولية التطعيم ضد كورونا وملاحقة مدير شركة فايزر

قد انتشر العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت شعار “يحيا العدل”، والتي تنص على أن “محكمة العدل الدولية بلاهاي” قامت بالحكم بإلغاء كافة أنواع التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.

هل خبر إلغاء محكمة العدل الدولية التطعيم ضد كورونا حقيقي؟

من المؤكد بأن محكمة العدل الدولية، وموقعها الرسمي هو (https://www.icj-cij.org/en) ، لم تقم بإصدار أي قرار تنص على ذلك، وعند القيام بالعودة إلى موقع المحكمة إلى قسم آخر القرارات (https://www.icj-cij.org/en/decisions) فإن آخر أمر صادر بتاريخ السابع من ديسمبر 2021 تحت عنوان “تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان).

وعند القيام بالعودة إلى هذا الخبر الكاذب، واتباع مصدر هذه الشائعة والضغط على الرابط الموضح، فإنه سوف يأخذك إلى صفحة فرعية في موقع اسمه “كومون لو دوت إيرث ” (commonlaw.earth)، فيها المزاعم الكاذبة، وهذا الموقع ليس له علاقة بمنظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية. ومن تصفحنا له يبدو أن الموقع أسترالي، وله صفحة خاصة بالمملكة المتحدة، تدخل منها إلى صفحة خاصة بكندا، لكنها لا تعمل، ويعد مصدر هذا البيان الكاذب هو موقّع من شخص اسمه “كيفن أنيت”، ويعد تحت مسمى “محكمة العدل الدولية للقانون العام (The International Common Law).