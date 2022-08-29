حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن فاعلية تحليل السكر “الفاطر” بعد الأكل بدلاً من الصائم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن تحليل سكر الدم في الصيام ليس هو الأفضل دائمًا كما يدعي البعض بل إن الأفضل هو أن يتم عمل التحليل بعد تناول الطعام، وقد ذكر موافي ذلك من خلال برنامجه الذي يطلق عليه اسم “ربي زدني علما” ويتم إذاعة هذا البرنامج على قناة “صدي البلد” ويقدم لنا معلومات عديدة حول الصحة والوقاية وعن أشياء كثيرة مثل مرض السكري وغيرها.

وقد تابع أيضًا الدكتور حسام موافي في حديثه خلال برنامج “ربي زدني علمًا” أن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن تحليل مرض السكر خلال الصيام في بعض الأحيان تكون نتيجته طبيعية عادة حتى وإن كان الشخص الذي قام بالتحليل مصاب بارتفاع السكر في الدم، وذلك بسبب تأثير الصيام الذي يعمل على تحسين بعض وظائف جسم الإنسان ويضبط مستوى السكر بشكل نسبي.

كما أضاف أيضًا الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن تحليل سكر الدم بعد الأكل يقوم بتحديث مرض السكري وقد تصل نسبة تحليل مرض السكر بعد الأكل إلى ٩٩٪ وذلك بشرط أخذ عينة الدم بعد تناول الطعام بزمن يقدر بساعتين، وذلك لضمان الحصول علي نتائج صحيحة ومضمونة، وقد كشف أيضاً الدكتور حسام موافي أن هناك طريقة أخرى أكثر فعالية في تشخيص مرض السكري وهي منحنى سكر الدم كما وضح أنه يمر بعدة خطوات توضحها فيما يأتي.

عمل منحنى سكر الدم للكشف عن المرض