تعمل تمارين الكتف بِشكل أفضل على إبراز العضلات، ويمكن المساعدة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام اليومية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح أهم تمارين للأكتاف في المنزل.

ما هي تمارين لتقوية الأكتاف في المنزل؟

نوضح فيما يأتي مجموعة من التمارين التي تستهدف عضلة الكتف، ومنها:

تمرين الرفع الجانبي

يساهم هذا التمرين في تشغيل عضلات الكتف، ويمكن ممارسته من خلال الوقوف، أو الجلوس، واتباع الخطوات الآتية:

مسك الدمبل في كل يد، بحيث تكون راحتي اليد إلى الداخل بإتجاه الجسم.

رفع اليدين إلى الجوانب حتى تصبح موازية للأرض مع ثني الأكواع.

الرجوع إلى وضعية البداية.

تمرين الرفع الأمامي

يعمل هذا التمرين على تشغيل عضلات الكتف، بالإضافة إلى عضلات الصدر، واليدين، ويتم ممارسته من خلال:

مسك الدمبل في كل يد، بحيث تكون راحة اليد في مواجهة الفخذين.

رفع اليدين إلى الأمام حتى تصبح موازية للأرض.

الرجوع ببطء إلى وضعية البداية.

تمرين رفع الدمبل إلى الأعلى

يمكن ممارسة هذا التمرين عن طريق الوقوف، أو الجلوس، واتباع الخطوات الآتية:

مسك الدمبل فوق كل كتف، وعلى ارتفاع الذقن، وتوجيه راحة اليد إلى الأمام.

رفع اليدين إلى الأعلى أثناء الشهيق، ثم الرجوع إلى وضعية البداية أثناء الزفير.

تمرين Band pull-apart

يساعد هذا التمرين على تقوية الأكتاف الخلفية، وعضلات أعلى الكتف، حيث أن ممارسة هذا التمرين يمنع من انحناء الكتفين إلى الأمام، ويتم أداؤه من خلال استخدام الحبال المقاومة، واتباع ما يأتي:

مسك الحبل المقاومة، ومد اليدين باستقامة إلى الأمام.

يتم سحب الحيل بعيداً عن بعضه مع الحفاظ على استقامة الظهر، وثني الأكواع قليلاً.

البقاء على هذه الوضعية لعدة ثوان، مع سحب الكتفين إلى الخلف.

الرجوع إلى وضعية البداية.

تمرين الضغط على الحائط

يعد هذا التمرين مناسب للمبتدئين، ويتم ممارسته من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الوقوف مواجهة الحائط، بحيث تكون بعد المسافة تزيد بقليل عن الذراع، والقدمان متباعدتان بعرض الكتفين.

وضع اليدين على الحائط ، وتكون متباعدتان بعرض الكتفين، وعلى ارتفاعهم، مع الانحناء الجسم إلى الأمام.

ثني الأكواع، ونزول الجسم باتجاه الحائط أثناء الشهيق مع شد عضلات البطن، والمؤخرة.

الحفاظ على هذه الوضعية لبضع ثوان، ثم الرجوع إلى الخلف دون رفع الكعب عن الأرض.

يمكن تكرار التمرين 12 مرة خلال 3 جولات.

ينصح بالحذر عند بدء برنامج تمرين جديد، فإذا كانت هناك أي مشكلات صحية، فينبغي استشارة الطبيب، وفي حال مواجهة صُعوبة في القيام بِهذه التمارين، يُمكن طلب المُساعدة من مدرب شخصي.