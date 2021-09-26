بعض من التمارين اليومية تكون مفيدة لك ولصحتك بالتأكيد، والكثير يريد أن يجعل من ممارسة الرياضة عادة يومية، يمارسها بصفة دائمة، ولكننا لا نعرف كيف نبدأ، أو ليس لدينا الوقت الكافي للذهاب للجيم.

ليست جميع التمارين الرياضية تحتاج الذهاب للجيم، أو تحتاج لخبير أو معلم كي يساعدنا على البدء، ولكن فقط هي تحتاج الإرادة والإصرار على المداومة، وإليكم 8 تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل، وكيف تبدأ، وما عليك معرفته قبل البدء.

تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل

وهي تمارين تعمل على رفع معدل نبض القلب، وتقويته، والتنفس السريع والعميق، وتقوية العضلات، وحرق الدهون، وهذه 8 تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل يمكنك ممارستها بسهولة.

المشي في المكان

وهو أحد تمارين التسخين التي يمكنك البدء بها، عليك الوقوف في مكان ثابت في وضع مستقيم، رفع أحد الركبتين باتجاه الصدر، ثم خفضها ومن ثم رفع الأخرى ثم خفضها، مع التكرار.

الجري في المكان

نفس تمرين المشي ولكنه بصورة أسرع، عليك رفع ركبتك اليمنى باتجاه الصدر ومن ثم خفضها ورفع اليسرى بصورة سريعة مع التكرار، ويمكنك التسخين به أيضا قبل البدء بالتمارين الأكثر شدة.

نط الحبل

يمكنك ممارسته بعدة طرق مختلفة، فمن الممكن أن تقفز بكلا القدمين من الأرض، أو ثني إحداهما والقفز بالأخرى فقط، ويمكنك أيضا لف الحبل بالاتجاه الأمامي أو الخلفي.

الرقص

الرقص من تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل، وهو يعمل على رفع نبض القلب والتنفس السريع، وأيضا يعمل على تحسين الحالة النفسية كما أنه ممتع.

قفزة القرفصاء

وهي من التمارين التي تركز على الجزء الأسفل من الجسم، ويمكن إضافته أحد تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل، وفيها يتم الوقوف وجعل الركبتين جنبا إلى جنب، ثم ثني الركبتين ثم إقامتهما مع القفز، مع التكرار.

تمرين الطعن

ويشمل القفز مع الطعنات، إذ تكون الركبتين بوضع زاوية 90 درجة ويكون اتجاه القدمين للأمام، مع تثبيت الجذع وتحريك اليدين للأمام والخلف أثناء القفز، ثم تكرار الوضع السابق مع عكس الركبتين، ويتم تكرار التمرين عدة مرات.

القفز فوق الصندوق

تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل تشمل أيضا تمرين القفز فوق الصندوق، وفيه تستخدم صندوق بارتفاع يوازي الركبتين تقريبا، تقف أمام الصندوق، تتسع ساقيك عن بعضهما بمحاذاة جزعك، تثني ركبتيك مع فرد الظهر وجعل ذراعيك للأمام، تقفز فوق الصندوق، ثم تقف فوقه وترجع للخلف للنزول من فوقه، مع التكرار.

تمرين متسلق الجبال

وهو تمرين يستهدف جميع عضلات الجسم، وفيه تأخذ وضعية تمرين الضغط بوضع يديك على الأرض ورفع جسمك للأعلى، جعل الظهر مستقيم، تحريك إحدى الركبتين باتجاه الصدر وارجاعها ثانية ومن ثم رفع الركبة الأخرى، تكون الحركة سريعة نوعا ما.

قواعد عليك العمل بها قبل البدء في تمارين الكارديو

ذكرنا ثمان تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل سهلة ويمكن لأي شخص القيام بها ولكن عليك معرفة بعض النقاط قبل البدء.

لابد من تسخين الجسم مدة 5 إلى 10 دقائق بأكثر التمارين سهولة ،مثل الجري في المكان، هذا يعمل على جعل العضلات أكثر ليونة واستعدادا للتمارين الأكثر إرهاقا، ويحافظ عليها من الشد العضلي والإصابات الأخرى.

أيضا يفضل تهدئة نفسك وجسمك قبل إنهاء التمرين، بأن تجعل آخر 5 دقائق أقل حدة من قبل ،مثل تمرين المشي في المكان.

ممارسة التمارين في مجموعة، وهذا يشجع على المداومة والاستمرار.

لا يقل وقت التمرين عن 150 دقيقة أسبوعيا، ويمكنك تقسيمها إلى 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام.

أفضل وقت لممارسة التمارين هو الفترة الصباحية، ففيها تكون أكثر نشاطا، وتعطيك طاقة لتلبية أعمال اليوم الأخرى.

يفضل ممارسة التمارين نحو خمسة أيام أسبوعيا وإعطاء العضلات راحة من التمارين الثقيلة لتهدئتها وعدم الإصابة بالشد العضلي.

يفضل أن تبدأ بالتمارين الخفيفة ثم تزيد شدة التمارين مع الأيام، ومن ثم تجمع بين هذه التمارين، كما ذكرنا بأن يتم التسخين بالتمارين الخفيفة ثم تبدأ بالتمارين الأكثر شدة وتنتهي بتمرين خفيف مرة ثانية.

لا ترهق نفسك إرهاقا زائدا، فإذا أحسست بالتعب فعليك التوقف فورا وعدم إجهاد القلب والرئتين أكثر من اللازم حتى لا تصاب بالأذى، ومع الوقت تزداد قوة القلب وعمق الرئتين وتزيد قدرتك على ممارسة التمارين بشكل أكثر سهولة وقوة.

يمكنك ممارسة التمارين التي تفضلها فقط دون الأخرى، فهم جميعا يؤدون نفس الغرض وعليك اتباع ما تحب حتى لا تشعر بالملل.

يفضل البدء مع متخصص حتى يرشدك إلى ما يحتاجه جسمك، ولكنه ليس إلزاما عليك.

إذا كنت مريض پإحدى هذه الأمراض (الضغط، السكري، أمراض القلب، أمراض الرئة، التهاب المفاصل، هشاشة العظام) وجب عليك استشارة طبيبك قبل البدء حتى ا تصاب بالأذى.

فوائد ممارسة تمارين الكارديو

مؤكد أنك تسأل نفسك عن فوائد تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل، ولما عليك البدء بها وضمها لجدولك اليومي، لتمارين الكارديو فوائد عديدة ونذكر منها:

تزيد من قوة القلب وصحته، وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

تزيد من صحة الرئتين وتزيد من حجمهما وقدرتهما، وتقلل أيضا الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

تزيد من قوة العظام وصلابتها، وتمنع الإصابة بالتهاب المفاصل.

تحسين الحالة النفسية، وزيادة نشاطك أثناء القيام بواجباتك اليومية، وتقليل نسبة الإصابة بالاكتئاب.

الخلاصة

تمارين الكارديو هي تمارين تعمل على زيادة نبض القلب وعمق التنفس وهذه 8 تمارين كارديو للمبتدئين في المنزل يمكنك ممارستها بسهولة

المشي في المكان.

الجري في المكان.

نط الحبل.

الرقص.

قفزة القرفصاء.

تمرين الطعن.

القفز فوق الصندوق.

تمرين متسلق الجبال.

وعليك معرفة هذه القواعد قبل البدء في ممارسة تمارين الكارديو

التسخين قبل البدء بالتمرين اليومي من 5 إلى 10 دقائق.

تهدئة جسمك قبل إنهاء التمرين ب 5 دقائق.

ممارسة التمارين في مجموعة يحسن من الحالة النفسية.

التمرين من 150 ل 300 دقيقة أسبوعيا.

يفضل التمرين في الفترة الصباحية إذا أمكن.

إعطاء الجسم راحة أسبوعية يوما على الأقل.

لا يجب ارهاق جسمك بشكل زائد وعليك التوقف فور الإحساس بالإجهاد.

ممارسة التمارين التي تفضلها فقط حتى لا تشعر بالملل

البدء مع متخصص يكون أفضل.

استشارة الطبيب إذا كنت مريض بأحد أمراض القلب أو الرئة أو العظام أو السكر أو الضغط.

ومن فوائد تمارين الكارديو

زيادة صحة القلب وتقليل الأمراض المتعلقة به.

زيادة صحة الرئة..

زيادة قوة العظام وصلابتها.

تحسين الحالة النفسية ومنع الإصابة بالاكتئاب.