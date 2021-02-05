تمارين رياضية لانقاص الوزن

الزيادة في الوزن تسبب الكثير من الأعباء و المشاكل لكل الذين يعانون من هذا الأمر ، و لذلك يرغب الكثير من الأشخاص التمتع بوزن صحي و مثالي و خصوصا السيدات حيث أنهم أكثر من يعاني من تلك المشكلة ، و لذا يتجه الكثير إلي اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة و ممارسة بعض التمارين الرياضية المنزلية أو في صالات الجيم و استخدام بعض وصفات التخسيس للوصول إلى هذا الهدف في سبيل التمتع بصحة جيدة و حياة أكثر راحة و حيوية و فيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالرياضة و أساليب تقليل الوزن.

الرياضة و إنقاص الوزن

لابد من إدارك حقيقة ثابتة و هي أن الرياضة وحدها غير كافية لانقاص الوزن خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، فهي مجرد وسيلة مساعدة في زيادة حرق الجسم للأطعمة التي تدخل إليه بصورة يومية بالإضافة إلي تنشيط الدورة الدموية ، و لكنها لن تعمل علي حرق الدهون القديمة المتراكمة في الجسم علي مدار سنوات، و يتم حرق هذه الدهون عن طريق اتباع حمية غذائية او نظام غذائي متكامل تتوافر فيه جميع العناصر الهامة لجسمك وفقاً لعدد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها يوميا.

نظام السعرات الحرارية

و في حقيقة الأمر أن نظام السعرات الحراري نظام متداخل بعض الشئ و لكن يمكننا تلخيص الأمر في عدة نقاط بسيطة.

يحتاج جسمك الي عدد من السعرات الحرارية اليومية للتمكن من أداء أنشطته بصورة طبيعية وفقا لدرجة نشاطك اليومي فإذا افترضنا أنك تبلغ من الوزن 70 كيلو و تقوم بنشاط متوسط على مدار اليوم بذلك فإنك تحتاج ما بين 2300 إلي 2800 سعر حراري علي مدار اليوم.

يمكنك التقليل معدل من 500 الي 800 سعر حراري لكي تتمكن من إنقاص الوزن بصورة صحية.

كل 3500 سعر حراري يتم انقاصهم يعادل خسارة نص كيلو من الدهون في الجسم.

يمكنك استخدام التطبيقات الاليكترونية لحساب عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها و كم سعر حراري متواجد في الأغذية الخاصة بك التي تتناولها بصورة يومية.

نصائح عامة لإنقاص الوزن

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة و الاطعمه سريعة التحضير.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات بمعدل 1.5 جرام / كيلو جرام.

تقليل الحصة اليومية من النشويات مثل الأرز و المكرونه و العيش و غيرها.

الحرص على تناول 5 حبات من الخضراوات و الفواكه يوميا يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

الحرص على تناول من 10 ل 12 كوب ماء يوميا للتمتع بصحة جيدة و بشره أكثر نضارة.

تجنب الإفراط في تناول السكر الأبيض بحد أقصي 2 ملعقة/ يوم.

تجنب الإفراط الاستخدام للملح الابيض.

الاقلاع عن تناول الحلويات و المشروبات الغازية.

ممارسه رياضة المشي أو الجري نصف ساعة يومياً لمدة 5 ايام أسبوعيا.

تمارين رياضية منزلية لإنقاص الوزن

في ظل انشغال الكثير من الأشخاص في أعمالهم و عدم امتلاكهم الكثير من الوقت للنزول إلى صالات الألعاب الرياضية ، و خصوصاً ربات المنزل و السيدات العاملات ، و لكن كل هذه الأمور لا تعني استحالة ممارسة الرياضة في المنزل ، و فيما يلي سوف نقوم بالعرض على حضراتكم بعض التمارين التي يمكن أدائها من المنزل لانقاص الوزن بسهولة.

رياضة المشي : المشي هو أبسط أنواع الرياضة التي يمكن أداؤها في المنزل و بصورة يومية بكل سهولة، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل كما أن لها دور هام في تقليل خطر الإصابة بالجلطات القلبية. رقص الزومبا : رقص الزومبا من أفضل الرياضات التي تزيد من معدل حرق الدهون المتراكمة في البطن و الارداف كما أنها تحسن من المزاج العام لدي السيدات.

تمارين الكارديو : التي تساهم في حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن و الارداف و زيادة نشاط الدورة الدموية و أبسط أنواع تمارين الكارديو هي رياضة الجري و نط الحبل أو الجري في المكان.

كما يمكن تحميل بعض البرامج الخاصة بالتمارين المنزلية من علي متجر جوجل أو أبل استور.

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