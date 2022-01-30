تعرف على سر ريجيم أيتن عامر السحري

استطاعت الفنانة المصرية ان تفقد وزنها بشكل ملحوظ وفي فترة قصيرة جدا وذلك بعد إنجابها لطفلها الثاني حيث تمكنت أيتن من خسارة ما يقرب من 25 كيلوجرام في ثلاثة أشهر فقط وفق ما أعلنته على حسابها الشخصي على الإنستجرام.

جدير بالذكر أن الرجيم السحري كان عبارة عن نظام غذائي صحي يعمل على تخفيف السعرات الحرارية تدريجياً وبشكل يومي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية وهو النظام الأمثل حيث لا يعتمد على خسارة الوزن.

ويذكر أن الرجيم يعتمد على أكلات محددة على مدار إلاسبوع وتكرر لمدة شهر وإذا أتت بالنتائج المرغوبة تكرر لثلاثة أشهر.

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ويعتمد نظام الرجيم على جدول بالأكلات المحددة في الفطور والغداء والعشاء وتتمثل في الأتي:

وجبة الفطور

وتتكون من ثلاث وجبات اختيارية وهي اما ثلاث ملاعق فول.

او عدد ٢ بيضة مسلوقة أو نصف رغيف جبن قريش.

وكذلك يمكن تناول الحليب مع الشاي أو النسكافيه لكن دون وضع سكر

وجبة الغداء

وبهذه الوجبة يوجد العديد من الأصناف والتي يتم اختيار صنف واحد منها وهي اما تناول ثلاث ملاعق من الرز او المعكرونة بالزيت او السمن.

واما تناول ٩ ملاعق من الرز او المعكرونة المسلوقة مع الخضروات المسلوقة أو المشوية غير المطبوخة وبكميات غير محددة.

وذلك بالاضافة الى قطعة لحم او دجاج مسلوق او سمك مشوي.

وجبة العشاء

وبهذه الوجبة نظام ثابت يتمثل في تناول ثمرة فاكهة واحدة مع كوب من الزبادي ولكن ليست اي فاكهة فهناك فواكه يمنع أكلها مثلما حددت ايتن عامر وتتمثل في البلح، التين، الموز، المانجو، العنب.

جدير بالذكر أنه بجانب هذا النظام الغذائي يجب ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة، بالاضافة الي شرب الكثير من الماء، بالاضافة للعصائر الطبيعية دون اضافة سكر.