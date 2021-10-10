تعرف على اهم طرق الحفاظ على صحة العظام وكيفية تجنب آلام المفاصل عند التقدم فى العمر

تعتبر آلام المفاصل من امراض الشيخوخة المعروفة والتى عادة مايعانى منها كبار السن والتى ترتبط بضعف صحة العظام مع التقدم فى العمر ولكن مؤخرا اصبح حتى الشباب يعانون من آلام المفاصل سواء الم الركبة او الظهر، وهذا بالطبع ليس ناتج عن مشكلة صحية او وجود خلل فى صحة العظام مثل هشاشة العظام وما الى ذلك، ولكن بسبب نمط الحياة الخاطئ الذى يتم اتباعه والذى يؤثر على الصحة بشكل عام بالسلب ويتسبب فى الام المفاصل فى سن الشباب، وفى السطور المقبلة سوف نتعرف على اهم طرق الحفاظ على صحة العظام ونتعرف ايضا على كيفية تجنب آلام المفاصل عند التقدم فى العمر .

1- الحركة :

تعتبر الحركة هى صمام الامان لصحة العظام فكثيرا ما تكون الشكوى من آلام المفاصل بسبب قلة الحركة التى ينتج عنها توقف امتصاص الكاليسوم بالشكل المطلوب فى المفاصل، وبالتالى من الممكن ان تتعرض صحة المفاصل الى هشاشة العظام وهنا تعتبر الحركة ونمط الحياة النشيط فى فترة الشباب هو افضل وسيلة للوقاية من آلام المفاصل عند التقدم فى العمر.

2- تناول الكالسيوم :