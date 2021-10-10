تعرف على اهم طرق الحفاظ على صحة العظام وكيفية تجنب آلام المفاصل عند التقدم فى العمر
تعتبر آلام المفاصل من امراض الشيخوخة المعروفة والتى عادة مايعانى منها كبار السن والتى ترتبط بضعف صحة العظام مع التقدم فى العمر ولكن مؤخرا اصبح حتى الشباب يعانون من آلام المفاصل سواء الم الركبة او الظهر، وهذا بالطبع ليس ناتج عن مشكلة صحية او وجود خلل فى صحة العظام مثل هشاشة العظام وما الى ذلك، ولكن بسبب نمط الحياة الخاطئ الذى يتم اتباعه والذى يؤثر على الصحة بشكل عام بالسلب ويتسبب فى الام المفاصل فى سن الشباب، وفى السطور المقبلة سوف نتعرف على اهم طرق الحفاظ على صحة العظام ونتعرف ايضا على كيفية تجنب آلام المفاصل عند التقدم فى العمر .
1- الحركة :
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تعتبر الحركة هى صمام الامان لصحة العظام فكثيرا ما تكون الشكوى من آلام المفاصل بسبب قلة الحركة التى ينتج عنها توقف امتصاص الكاليسوم بالشكل المطلوب فى المفاصل، وبالتالى من الممكن ان تتعرض صحة المفاصل الى هشاشة العظام وهنا تعتبر الحركة ونمط الحياة النشيط فى فترة الشباب هو افضل وسيلة للوقاية من آلام المفاصل عند التقدم فى العمر.
2- تناول الكالسيوم :
الطعام الصحى واحد من اهم الامور التى تؤثر على صحة الجسم بشكل عام وصحة العظام بشكل خاص فتناول اطعمة غنية بالكالسيوم مثل منتجات الالبان والاسماك من اهم الطرق التى تساعد على تجنب آلام المفاصل، لانها تمد العظام بما يلزمها من كالسيوم وبالتالى تصبح العظام قوية وقادرة على تجنب آلام المفاصل عند التقدم فى العمر.
3- التعرض للشمس :
تعتبر اشعة الشمس من اهم المصادر التى تمد الجسم بفيتامين D وهو الفيتامين الازم للحفاظ على صحة العظام لانه يعمل على امتصاص الكالسيوم بسهولة فى العظام وتثبيته عليها، مما يمنح عظام قوية لاتتأثر كثيرا فى الشيخوخة بآلام العظام والمفاصل.
4- الحفاظ على الوزن :
تؤدى زيادة الوزن والسمنة الى الكثير من المشاكل والمخاطر التى تهدد الصحة العامة ولكن تاثيرها الاكبر يظهر على صحة العظام وعلى المفاصل حيث ان زيادة الوزن من اهم اسباب آلام المفاصل، وذلك لان مع زيادة الوزن يتم زيادة التحميل على مفاصل الجسم خاصة الركبتين والظهر مما يقلل من حركة الجسم ويجعله اقل نشاطا وكل هذا لايصب فى النهاية فى مصلحة صحة العظام، ولذلك فأن الحفاظ على الوزن واتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة فى فترة الشباب هى واحدة من اهم طرق الوقاية من الم المفاصل فى الشيخوخة .
5- اتخاذ اوضاع صحية :
ان اتخاذ اوضاع خاطئة فى النوم او الجلوس يؤثر بالسلب على صحة العظام ويعد من اهم اسباب آلام المفاصل ولذلك يجب اتخاذ الاوضاع الصحيحة عند النوم او الجلوس والحصول على جرعات من المشى او التدليك الكامل للجسم مرة فى الشهر على الاقل، وذلك لتنشيط الدورة الدموية الليمفاوية مما يسهم فى الحفاظ على صحة العظام وتجنب الم المفاصل .