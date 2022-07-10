صحة

تعرف على اسعافات أولية مهمة..لو هتقضي اجازتك على البحر

شيرين إحسان

يقضي معظمنا إجازة عيد الأضحى على الشواطئ أمام البحر و لذلك نشر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية الشهير و الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث عبر صفحته الرسمية”فيس بوك” بعض النصائح المهمة او الإسعافات الأولية التي يجب أن تعرفها إذا تعرضت لأي من الإصابات التالية على البحر:

د هاني الناظر
  • حروق الجلد: اذا تعرضت لحروق الجلد بسب أشعة الشمس في فترة الظهيرة,  من الأفضل أن تدهن الجلد بغسول “كلامينا” مرتين يوميا.
  • الجروح: إذا تعرضت لجرح اثناء المشي على الرمال بسبب صدفة أو شوكة, عليك بغسل مكان  الجرح و تطهيره بمحلول بيتادين ثم الدهان ب”فيوسيدين”او”جراميسين”.
  • لسعة القنديل: إذا  تعرضت للسعة قنديل إثناء تواحدك في البحر, عليك تدليك مكان اللسع بماء البحر ثم الخروج على الشاطئ و دهن المكان المصاب بخل ثم دهان كريم “بيباتثين”.

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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