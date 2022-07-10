تعرف على اسعافات أولية مهمة..لو هتقضي اجازتك على البحر

يقضي معظمنا إجازة عيد الأضحى على الشواطئ أمام البحر و لذلك نشر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية الشهير و الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث عبر صفحته الرسمية”فيس بوك” بعض النصائح المهمة او الإسعافات الأولية التي يجب أن تعرفها إذا تعرضت لأي من الإصابات التالية على البحر:

حروق الجلد: اذا تعرضت لحروق الجلد بسب أشعة الشمس في فترة الظهيرة, من الأفضل أن تدهن الجلد بغسول “كلامينا” مرتين يوميا.

الجروح: إذا تعرضت لجرح اثناء المشي على الرمال بسبب صدفة أو شوكة, عليك بغسل مكان الجرح و تطهيره بمحلول بيتادين ثم الدهان ب”فيوسيدين”او”جراميسين”.

لسعة القنديل: إذا تعرضت للسعة قنديل إثناء تواحدك في البحر, عليك تدليك مكان اللسع بماء البحر ثم الخروج على الشاطئ و دهن المكان المصاب بخل ثم دهان كريم “بيباتثين”.