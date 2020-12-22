لـ تخفيف الوزن الزائد بشكل صحي .. اتبع هذه النصائح  

كثير من الأشخاص الذين يرغبون في تخفيف الوزن الزائد لديهم، ولكن خسارة الوزن بشكل سريع وبدون مراقبة طبية من المختصين لا يبدو أمرًا سهلًأ وغير مستساغ لدى الغالبية، ولا سيما بعد نجاحهم في إنقاص وزنهم باتباع حمية غذائية قاسية في فترة زمنية قصيرة، وعودتهم لزيادة الوزن سريعًا من جديد، لذلك ينصح المتخصصين بخسارة الوزن الزائد أن يكون بشكل صحي، وخلال فترات معقولة ويؤخذ فيها بعين الاعتبار للمتطلبات اليومية للجسم، وفي هذه المقالة نستعرض أبرز النصائح من المتخصصين لإنقاص الوزن الزائد بشكل صحي، وفق موقع ويب طب.

تخفيف الوزن الزائد بشكل صحي

7 نصائح مهمة لتخفيف الوزن الزائد بشكل صحي

المراقبة الذاتية

يجب أن ينتبه الشخص الذي يرغب بإنقاص وزنه الزائد إلى أمر على غاية من الأهمية وهو عدم التهاون في أمر المراقبة الذاتية لجهة مراقبة كمية ونوعية الطعام التي يتناولها باستمرار، ومن أجل ذلك يمكن يقوم باستخدام مفكرة ورقية، أو مفكرة الهاتف لتسجيل جميع الأطعمة والمشروبات التي تتناولها على مدار اليوم، وتقييم مدى الالتزام بها.

تنظيم أوقات الأكل

تحديد أوقات معينة للوجبات وتنظيم عمليات تناولها، يساعد في زيادة سرعة حرق السعرات الحرارية، كما يساعد في التقليل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، مثل الشيبس والبسكويت والشوكولاتة، وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

التقليل من الكربوهيدرات

وينصح المتخصصون لتخفيف الوزن الزائد بشكل صحي بضرورة التحكم في نسبة الكربوهيدرات المستهلكة بشكل يومي، ومن الأمثلة على الكربوهيدرات الأرز، والمعكرونة، والخبز، حيث تتحول الكربوهيدرات إلى غلوكوز في الدم، وهذا بدوره يقوم بعملية تحفيز لإفراز “الإنسولين” الذي يعمل على إدخال الغلوكوز إلى الأنسجة لإنتاج الطاقة، وخلال ذلك يعمل الإنسولين أيضاً على منع حرق الدهون وتخزين الفائض من الغلوكوز على شكل دهون.

تقليل الدهون

الدهون تسهم في زيادة الوزن بشكل كبير، لذلك يُنصح بالتقليل منها، ولكن لا مانع من إدخال الدهون الصحية بكميات معقولة إلى النظام الغذائي الخاص بك ، مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، وغيرها، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين المزاج.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة متوسطة الشدة بشكل يومي لمدة ساعة مثل: المشي السريع، ويمكن البدء بالتمارين تدريجياً وزيادة شدتها مع مرور الوقت، يُنصح بها لخسارة الوزن الزائد بشكل صحي، على أنه الاشخاص الذين يعانون مشكلات في القلب، أو السكري، أو أي مشكلة صحية أخرى يحتاجون لاستشارة الطبيب حول مستوى شدة التمارين التي يمكنهم ممارستها.

تقليل السكريات

التقليل من الحلويات والمشروبات الغازية والأطعمة التي يوجد فيها السكر مثل بعض الصلصات والخضراوات المعلبة، يعتبر من أحد الأمور المهمة لخسارة الوزن ويجب عدم تجاهلها، حيث تسهم هذه الأطعمة في زيادة محيط الخصر.

استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف

ومن أبرز النصائح لدى جميع الأخصائيين تقريبًا في عملية تخفيف الوزن الزائد ،تناول الأطعمة الغنية بالألياف المهمة ، حيث توفر الألياف الشعور بالشبع، وتقلل الرغبة في تناول الطعام، ومن أهم الأطعمة الغنية بالألياف الخضراوات، والفاكهةن والحبوب الكاملةن والشوفان، والعدس، والفول، وغيرها.