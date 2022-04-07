بـ3 طرق فعالة يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة

يعاني بعض الأشخاص خلال هذه الفترة من رائحة الفم الكريهة، ويسعى الجميع إلى تحسين الحالة النفسية والحفاظ على الصحة، وخاصة صحة الأسنان واللثة، وذلك من أجل التخلص من تلك الرائحة الكريهة التي قد تثير اشمئزاز الآخرين، وسوف نقدم لحضراتكم عبر نجوم مصرية خطوات بسيطة من أجل التخلص من تلك الرائحة الكريهة التي تتسبب في حالة من القلق والتوتر لجميع المصابين بها.

طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

يمكنك الآن الحصول على فم نظيف ومنتعش بشكل مستمر، ويكون ذلك من خلال عمليات التنظيف المستمرة للفم باستخدام الفرشاة والخيط بالإضافة إلى معجون الأسنان المميز لك، وتبدأ راحة جسم الإنسان من الحالة النفسية التي يعيشها، والتي قد تعكرها رائحة الفم، ويمكن الاستعانة بالطرق التالية من أجل الحصول على رائحة فم رائعة خلال الفترة القادمة:

الفرشاة والخيط

في العادة تجتمع البكتريا التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، لذا نصح العديد من الخبراء في هذا المجال بضرورة تنظيف الأسنان من خلال الفرشاة والخيط، حيث يمكنك استخدام الفرشاة مرتين في اليوم، مرة في الصباح عند الاستيقاظ، ومرة أخرى قبل النوم، أما الخيط فيمكنك استخدامه بعد تناول الوجبة الرئيسية، والتي غالباً تكون في الغداء من أجل تنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة فقط في اليوم.

شطف الفم

يمكنك استخدام غسول للفم من أجل التخلص من البكتريا ولا سيما أنه يؤدي إلى إنعاش الفم، يعمل الغسول على حماية إضافية من أجل التخلص من البكتريا، ورائحة الفم الكريهة، حيث أن المضمضة بعد تناول الطعام بالماء العادي قد تُساعد في التخلص من جزئيات الطعام التي تتعلق بالأسنان، ولكن غسول الفم يخلصك منها بشكل كبير.

كشط اللسان

قد يكون الغلاف الذي يتشكل على اللسان مُضيفاً للبكتريا، مما يتسبب في الرائحة الكريهة للفم، ومن أجل التخلص من تلك الرائحة التي تتسبب في القلق، يجب عليك غسل لسانك بفرشاة الأسنان برقه ولطف، وذلك من أجل الحصول على رائحة جيدة للفم والتخلص من تلك المشكلة.