بداية من الاسبوع القادم:- الولايات المتحدّة توصي على ضرورة تلّقي اللقاح ضد كورونا للاطفال والرضع

أكدّ مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية اليوم السبت 18/06/2022 على ضرورة منح لقاحات ضد فيروس كورونا، لمن هم أعمارهم بين السنة والسنتين وما قبل المدرسة، الذين لم يتلقوا الجُرعات بعد.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “روشيل والينسكي”، إنّ القرار جاء بعد التصويت بالإجماع للجنة استشارية على ضرورة توفير اللقاحات للأطفال بداية من سن 6 أشهر.

وأضافت “والينسكي”:- “نعلم أنّ ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار، وبقرار اليوم، يمكنهم ذلك”.

وأشارت سابقاً اللجنة الاستشارية للمراكز إنّ الجرعات تُوفر للأطفال الصغار الحماية من دخولهم المستشفيات، والوفاة، والمضاعفات طويلة الأمد المحتملة التي لا تزال غير مفهومة جيداً.

هذا وأجازت إدارة الغذاء والدواء الامريكية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتحديد من يجب أن يحصلوا على اللقاحات.

من جهته تستعد الحكومة الأمريكية لبدء منح جرعات اللقاحات للأطفال في الأسبوع القادم، مع طلب ملايين الجرعات لتوزيعها على الأطباء والمستشفيات وعيادات الصحة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أنّ أقل من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما تلقوا جرعات اللقاحات منذ إتاحة التطعيم لهم في شهر نوفمبر من العام الماضي.