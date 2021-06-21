الهند تكتشف سلالة جديدة من كورونا أكثر غموضا !

كشفت السلطات الصحية الهندية عن وجود سلالة جديدة جرى تسجيل 20 إصابة بها في ولاية كاهاراشترا الهندية تختلف عن سلالة “دلتا” الشرسة والتي غزت أكثر من 80 دولة.

وجرى إطلاق اسم “دلتا بلس” على الطفرة الجديدة المكتشفة في الوقت الذي تبقى فيه تلك السلالة أكثر غموضا.

وبدأت الهند في إرسال ما توصلت إليه من حقائق إلى المختبرات الطبية من أجل الوقوف على مدى خطورة النوع الجديد الذي ظهر مؤخرا في تلك الولاية.

وتسعى الهند للسيطرة على الطفرة الجديدة قبل انتشارها وذلك من خلال التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكانت السلالة الهندية قد انتقلت إلى الكثير من الدول ومنها إنجلترا وتسببت في رفع الأعداد إلى أكثر من 10 ألاف إصابة يوميا وفي الوقت الذي كانت تتأهب فيه المملكة المتحدة لرفع مزيد من القيود بسبب الجائحة عادت خطوات إلى الخلف وقررت الانتظار لحين مرور تلك الموجة من كورونا بسلام.

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وتعد سلالة “دلتا” الأكثر انتشارا بين جميع السلالات فيما لم تظهر أي بوادر تفيد بأن “دلتا بلس” أكثر خطورة من ذلك المحتور الهندي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت الدول من أجل زيادة أعداد المتلقين للقاح لاسيما أن تلك الطريقة هي الوحيدة للنجاة من خطر ذلك المتحور الخطير.