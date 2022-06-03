الملح فيه سم قاتل.. المخلل يحمي من الأمراض.. أيها الأطباء: “حيرتونا”

لا أعتقد أن هناك قاعدة طبية أو صحية متعارف عليها لدى الخاصة والعامة مثل التحذير من السموم البيضاء، المقصود بها السكر والملح، يعرفها الجميع، ودائما ما تصدر التحذيرات اليومية على ألسنة الأطباء باجتناب الملح والسكر نهائيا أو الإقلال من تناولها قدر الإمكان.

والمصابون بمرض ضغط الدم المرتفع، مثل حالتي، يعلمون جيدا أن ملح الطعام الأبيض العادي يقف في صدارة الأعداء، ويهدد صحتهم ليل نهار، إذا تناولونه بكثرة، لأنه حسب الأطباء يساهم بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن موائدنا تخلو عادة منه، وأتفاجأ بطعمه إذا تناولت شيئا بطريق الخطأ به الكثير من الملح.

اليوم.. خرج أطباء آخرون – منهم الدكتور حسين الأمين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي – يؤكد أن هناك ارتفاع في نسب الإصابة بمرض كرونز أو التهاب القولون التقرحي، وذلك بسبب العوامل الجينية بالإضافة إلى تناول الأكل الغربي مثل الوجبات السريعة، وعدم وجود البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي، أو ما يطلق عيها الميكرو بيوم.

وأكد الرجل أنه يجب تناول الأطعمة الصحية المصرية الأصيلة، مثل الجبنة القديمة والمخللات التي تزيد من بكتيريا الأمعاء وتكون بالمعدل الطبيعي، وتجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

هام لمرضى الضغط المرتفع

وشرح الأمر أكثر مؤكدا أن الخلل الذي يحدث في الجهاز المناعي ناتج عن نقص في الميكروبيوم بالإضافة إلى العوامل الجينية، وقال إن المصريين كانوا محميين من الإصابة نتيجة امتلاكهم للطفيليات، ولكن لم يعد المصريين يصابوا بالطفيليات التي كانت تحميهم من الإصابة بالتهاب القولون التقرحي والأمراض المناعية الأخرى بعد ظهور الوجبات السريعة.

ربما يقصد الدكتور حسين أمين، تناول المخللات أو الجبنة القديمة بنسب معينة لفترات محددة، أو حتى لفترات طويلة لكن بكميات ضئيلة تهدف فقط إلى تكوين البكتيريا التي تحمي الأمعاء والقولون من التقرحات.

لكن إطلاق المعلومة في وسائل الإعلام بعنوان: أن المخللات والجبنة القديمة تحمي من الأمراض، دون التحذير الشديد من خطورتها على أمراض معينة، ودون تحديد كيفية استخدامها، لشعب يعيش قطاع كبير منه على تناول المخللات والأكلات الحريفة عموما، تتحول إلى معلومة ربما تساهم في تفاقم الأمر وليس علاجه.

أضرار تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم

عموما، الدول التي ينتشر فيها تناول المخللات وأمثالها، هي دول بها نسبة كبيرة من متواضعي الدخل، الذين يكتفون بمثل هذه المخللات لفتح شهيتهم ومساعدتهم على بلغ ما يتناولونه من مأكولات بعيدة تماما عن الأطعمة اللذيذة والشهية، حتى أدمنوا الأملاح والشطة وغيرها.

وخبر مثل هذا، كأننا نقول لمن يدخن أن هناك فوائد صحية للتدخين، بصرف النظر عن أضراره، وبالتالي أصبح لديه مبرر شرعي أن يستمر في التدخين.

الخبر الصحي له مواصفات خاصة في التعامل معه من قبل الطبيب عندما يطلق معلومة جديدة على المجتمع، ومن قبل الزملاء عندما يتعاملون مع هذه المعلومة كخبر صحفي، وكيف يقدمونها؟