“القدمين واليدين” 10 نصائح لمواجهة البرد القارس وتدفئة الجسم والأطراف في المنزل بطرق بسيطة

البرد القارس أحد أصعب الأمور التي يعاني منها الأشخاص سواء الكبار أو الأطفال في الشتاء؛ حيث تصل درجات الحرارة في العديد من الدول حول العالم بالاخص المطلة على أوروبا والقطبين الشمالي والجنوبي؛ حيث يعانون من الانخفاض الشديد في الحرارة طوال فصل الشتاء، وتواجه العديد من الدول العربية كذلك إنخفاض وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، وبشكل عام فإن الإضطراب الغير معتاد والتغير في حرارة الجسم في الصيف أو الشتاء قد يشير في العديد من الحالات إلى عدم الإستقرار في حالة الجسد، أما عن الشعور بالبرد في الشتاء فهو أمر طبيعي وتعد أكثر المناطق التي تتعرض إلى مثل هذه الظاهرة هي الأطراف مثل الأصابع في القدمين واليدين بإعتبار أنهم أكثر المناطق المكشوفة والمعرضه للهواء البارد.

10 نصائح لتدفئة الجسم والأطراف

تناول الأطعمة التي ذات سعرات حرارية: حيث يحتاج الجسم إلى التزود بالسعرات الحرارية بشكل أكبر من فصل الصيف، لذلك يفضل تناول الوجبات مثل البطاطا، الشكولاته، البروتين.

إرتداء الملابس الثقيلة: يعتبر أحد الأدوار الأساسية في تدفئة الجسم والشعور بتحسن هي إرتداء المزيد من الملابس مثل الجواكيت والقفازات بالإضافة إلى الجوارب لتدفئة الأطراف بشكل خاص.

التعرض لأشعة الشمس: لا يجب أن ننسى أحد الأسباب التي تؤدي إلى التدفئة وهي الأشعة الصادرة من الشمس والتي تحتوي على الفيتامينات الهامة للنمو بالأخص إلى الاطفال، والتي تتمثل في فيتامين ج لذلك يفضل البقاء بها لفترة قصيرة.

ممارسة الرياضة والتحرك: لا شك أن قيام الجسم بالمزيد من الحركة والرياضة يعمل على حرق السعرات الحرارية والذي يولد بدوره الطاقة إلى داخل خلايا الجسم، والشعور بالدفء والإنتعاش بشكل أفضل.

إستخدام المدفئة: وهي تتواجد في الكثير من المنزل حيث تولد الحرارة من خلال شمعات.

المشروبات الساخنة: تلعب دور هام في التدفئة مثل الزنجبيل، القرفة، الشاي، الكركدية وغيرها من المشروبات الأخرى.

طريقة تدفئة الجسم في المنزل