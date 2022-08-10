القاتل الجديد.. انتشار فيروس جديد في الصين “أعراضه وسبب الانتشار”

كشف الأطباء عن انتشار فيروس جديد في الصين، يطلق عليه “لانجيا”، والذي أصاب عدد كبير من الأشخاص في الصين، وأعلنت صحيفة “ديلي ميل”، بأنه تم اكتشاف عدد 35 شخص مصاب بالفيروس، في مقاطعتي خنان وشاندونج في شرق الصين، والفيروس الجديد ينتمي إلى عائلة فيروسات خطيرة، تقتل ثلاثة أرباع البشر المصابين به، في الحالات الشديدة، وتشابه أعراض الإصابة بفيروس “لانجيا” أعراض الإنفلونزا.

انتشار فيروس خطير في الصين

حذر الأطباء من انتشار فيروس جديد خطير في الصين، يسمي “لانجيا”، وينتمي هذا الفيروس إلى عائلة فيروسات خطيرة، تقتضي على نسبة كبيرة من المصابين به في الحالات الشديدة، وقد تم الإعلان عن اكتشاف عدد 35 شخص مصاب بهذا الفيروس، في مقاطعتي خنان وشاندونج في شرق الصين.

وكشفت مصادر موثوقة بأنه لم يتم وفاة أي فرد من الأشخاص المصابين بالفيروس حتي الآن، وأن الحالات المصابة المكتشفة معظمها خفيف، وتتشابه أعراض الفيروس الجديد مع أعراض الإصابة بالأنفلونزا.

وصرح الخبراء الصينيون بأن الإصابات بالفيروس الجديد متفرقة، وأنه جاري إجراء الدراسات للتأكد من كونه ينتقل من شخص لآخر، مشيرين إلى اكتشاف الحالة الأولي للإصابة بالفيروس قبل يناير 2019 في شاندونغ، وأنه تم اكتشاف 19 حالة أخري في العام التالي في مقاطعتي خنان وشاندونج في شرق الصين، وأعلن عدد من الباحثون الصينيين بقيادة معهد بكين لعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأوبئة، عن نتائجهم بخصوص الفيروس، والذي يطلق عليه اسم LayV، ونشر الخبراء دراستهم في مجلة ” New England Journal of Medicine”.

سبب انتشار فيروس LayV

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، سبب انتشار الفيروس الجديد LayV، وأوضحت الصحيفة بأنه من المتوقع انتشار الفيروس من خلال حيوان الزبابة، وهي أحد الثدييات الصغيرة، التابعة لعائلة حيوان الشامات والقنافذ، وأعلنت الصحيفة بأنه تم اكتشاف أول حالة للإصابة بالفيروس في عام 2019.

أعراض الإصابة بالفيروس الجديد LayV

أكدت الصحيفة بأن لم يتم اكتشاف أي إصابات بالفيروس الجديد LayV، من بداية اكتشافه في يناير 2019 لأول مرة، وحتي شهر يوليو من العام التالي 2020 ميلاديًا، ليتوقف الباحثين بصورة مؤقتة للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في موت العديد من الأشخاص من حول العالم.

وقام العلماء والباحثون بعد ذلك بدراسة مدي تأثر الأشخاص بفيروس LayV، والتي تتشابه أعراضه مع أعراض الإصابة بالإنفلونزا، حيث يعاني المصاب بالحمي وانخفاض درجة الحرارة، بالإضافة إلى تعب وسعال وفقدان للشهية وآلام في العضلات، وشعور بالغثيان.