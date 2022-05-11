الغذاء والدواء تعلن الطرق العلمية لاختبار مدي جودة العسل

الطرق السليمة لاختبار مدي جودة العسل، الكثير يتساءل عن مدي جودة العسل ولكن البعض يجهل معرفة ذلك، وكيفية ما إذا كان العسل طبيعي أو مغشوش، وللعسل فوائد عديدة واستخدامات فهو يعمل علي التئام الجروح ويدخل في وصفات عديدة جداً للشعر والبشرة ويخفف الآلام سريعاً ويمنع العسل حموضة المعدة ويدخل في وصفات معالجة البرد والسعال ويعالج الإسهال وتقلبل مدته ويعالج آلام الصدر والدوار والإرهاق ويستخدم العسل لعلاج الجهاز التنفسي وتخفيف آلام الدورة الشهرية ويستخدم العسل في علاج مشكلات الكبد والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، ولكن يصعب علي البعض معرفة مدي جودة العسل، والآن سوف نتعرف في السطور القادمة علي طرق لاختبار مدي جودة العسل.

طرق اختبار مدي جودة العسل :-

الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت أن لاختبار مدي جودة العسل يجري تحاليل مخبرية كالكشف عن محتوي الهيدروكسي ميثيل فورفورال والكشف عن محتوي السكريات في العسل وتطبيق اختبار فعالية إنزيم الدياستيز،وأكدت أيضاً أنه عند تخزين العسل يجب وضعه في عبوة مغلقة جيداً ويجب أن يخزن في درجة حرارة الغرفة، وحتي لا تتعرض للأكسدة يجب تجنب تخزينها في عبوات معدنية ودرجة الحرارة المنخفضة تعمل علي تبلور العسل أثناء تخزينه.

ومن الطرق التقليدية التي لم يثبت صحتها بعد لاختبار مدي جودة العسل هي اختبار صحة تقطع العسل، أو تجميده في الفريزر فهذه الطرق لم تثبت صحتها دراسات علمية تؤكد هذه الطرق حتي الآن.

مواصفات العسل الطبيعي :-

وفقاً لرأي ابن سينا أن العسل الصادق الحلاوة هو أجود أنواع العسل والذي يميل للحرافة والذي يتمتع برائحة طيبة واللزج الذي لا يتقطع وأجود أنواع العسل الربيعي ثم يليه الصيفي ولكن الشتائي ردئ.

ووفقاً لرأي ابن القيم أن العسل الأبيض الصافي والأصدق حلاوة والمأخوذ من الجبال والشجر هو أجود أنواع العسل.

هل اللون الأبيض للعسل دليل علي جودته؟

من الأقاويل للشائعة أم لون العسل الأبيض دليل علي جودته وأن لونه معيار لجودة العسل ولكن هذا الرأي خاطئ لأن العسل الغامق اللون هو الأكثر قيمة غذائية والأكثر فعالية ومعايير جودته أكثر فعالية من العسل الفاتح اللون.