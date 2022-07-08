الصحة العالمية توكد رصد حالات جدري القرود لدى الأطفال

قالت منظمه الصحه العالميه انها على علم بها بحالات جدري القرود لدى الأطفال وفقا لما قالته روزا منت لويس رئيسه امانه مكافحه الجدري ببرنامج الطوارئ بالمنظمه.

جدري القرود لدى الأطفال

واكدت لويس ان انتقال مرض جدري القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما لا يزال متواجدا ولكن الجديد الآن هو أنه ينتقل بين الأطفال الأصغر سنا وفي الفتره الأخيرة تم تحديد حوالي 6000 حاله للإصابه بجدري القرود في 58 دوله حول العالم ، مشيرة أن طرق انتشار العدوى ليست واضحه تماما للمختصين.

جدري القرود

يذكر ان منظمه الصحه العالميه رفضت ان يكون جدري القرود حاله طوارئ صحيه لانه لم ينتشر دول كثيره بصوره كبيره ولا ينتشر بسهوله من خلال التنفس مثل فيروس كورونا.