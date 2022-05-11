“الشابو” إدمان من أول جرعة وقتل بدم بارد

فى عام ٢٠٢١ رجل ذبح والدية وطفلى شقيقته بينهم رضيع سبع اشهر، شاب يقطع رأس جارة ويجول بة بين المارة ، اب قتل ابناءة الستة وزوجته ، زوج يذبح زوجته …العامل المشترك بينهما أن جميع الجناة يتعاطون مخدر “الشابو”

ما هو الشابو؟

الشابو “الآيس” “الكريستال ميث” “الشيطان ” جميعها أسماء لمادة واحدة ؛ الميثامفيتامين وهى مادة كيميائية تساعد على اليقظة وزيادة التركيز والنشوة وترفع النشاط العضلي والجنسي .

أول من أجرى تجارب عن المادة ونشاطها المخدر هو الياباني ناجابوشى ناجى عام ١٨٩٣ واستخلصها من مادة “الأيفيدرين”، ازدهر استخدامة فى الحرب العالمية الثانية بين الجنود الألمان وعرف بأسم “المنشط النازى”.

كان يعتبر سلاح هتلر السرى إذ سمح للجنود الألمان بمتابعة القتال ساعات طويلة دون كلل أو ملل.

مخدر الشارع

يمكن صنع “الشابو” فى معمل صغير وبأدوات بسيطة على شكل حبيبات كرستالية أو ثلجية ؛ يطلق علية مخدر الشارع بسبب سهولة تصنيعه وتوافر المواد الأولية التى تتداخل فى تحضيرة ، ويباع بالجرام .

بسبب ارتفاع استهلاكة انخفض سعرة فقبل سنوات كان سعرة ١٩٠دولار لكنة انخفض الأن إلى ٥٠ دولار مع تنافس المنتجين والموزعين على البيع .

وبحثا عن مزيد من الأرباح يخلط “الشابو” بمواد أخرى تتضاعف أضرارة فيخلط بمواد مثل طلاء الأظافر والكتامين والمبيدات الحشرية لمضاعفة التأثير وزيادة الكمية .

كيف دخل مصر

أول دخول مخدر الشابو بعد ثورة يناير ٢٠١١ ،عن طريق بعض العمالة المصرية بالخارج نظرا إلى انتشار الوافدين الاسيويين فى بعض الدول العربية ومن خلال احتكاك العمالة المصرية بهم جلبوا هذا المخدر .

لاحقاً اتسعت دائرة التهريب لتشمل ليبيا ثم اليمن بالتنسيق مع المهربين ،ويأتى جزء منة من إسرائيل ويقايض بالحشيش الذى أرتفع سعرة فيما انخفض سعر الشابو.

خطورة الشابو

أكد الدكتور محمد يوسف استشارى الصحه النفسيه،ان جرعة واحدة تكفي لإدمانة حيث أنه مسبب الإدمان ثلاثة أضعاف الكوكايين ، تنتهي تأثيراتة فى الجسم بعد ساعات من تعاطية فتظهر أعراض الانسحاب ويحتاج المزيد إلى جرعة أخرى،وعلاج ادمانة صعب.

يسبب تعاطية سلوكاً عدواني وفقدان جزئيا للذاكرة وهلاوس سمعية وبصرية وتدمير الجهاز العصبى.

ويعانى المتعاطون من فقدان الوزن ،زيادةالنوبات القلبية ،تلف الأسنان والبشرة ،اضطرابات النوم والهلوسة التى قد تتطور إلى نوبات هلع وصرع واكتئاب ورغبة فى الانتحار.