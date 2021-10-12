البلانك افضل التمارين: “60 ثانية” فقط في اليوم لمدة شهر والنتيجة مذهلة

يعتبر تمرين البلانك من أشهر التمارين واهمها، بسبب ان نتائجه سريعة ولا يستهلك الكثير من الوقت، 60 ثانية في اليوم كفيلة بأن تحصل من خلالها على نتائج مثيرة، كما انه لا يحتاج الى معدات بتاتاً ويمكن تأديته في أي زمان ومكان.

ما هو تمرين البلانك وكيف اقوم بتنفيذه؟

تمرين البلانك يقوم بتقوية عضلات البطن وبعض عضلات الكتفين، ويتم تنفذ التمرين عن طريق النوم على البطن مع رفع الجسم على الكوعين واصابع الرجلين، المرفقين يجب أن يكونا تحت الكتف مباشرة بزاوية مقدارها 90 درجة والرأس في حال استرخاء متوجهاً الى الأرض ويجب ان يكون العمود الفقري في حالة استقامة والجسم في حالة استقامة من الأذنين حتى اصابع القدم دون ترهل أو ثني.

إبدا هذا التمرين في اليوم الأول لمدة 10 ثواني على ثلاثة فترات، وارفع هذه المدة تدريجياً حتى تصل إلى مدة ستون ثانية في اليوم والتي هي كفيلة ان تغير من مظهر جسمك بشكل كلي، ستعرف متي تتوقف من خلال ترهل الوركين اللذان يبدأن بالنزول بمجرد الوصول إلى درجة التحمل المطلقة.

الأخطاء التي يقع فيها المبتدئون

تقوس الظهر: فأنت في هذه الحالة لا تقوم بتشغيل عضلات البطن بشكل كامل وتزيد من الوزن على ذراعيك.

رفع الرقبة: يجب أن تكون الرقبة في مستوى الجسم أو موجهه إلى اسفل.

فوائد البلانك

تمريناً مثالياً لعضلات البطن التي تساعد على رفع القدرة على رفع الأوزان الثقيلة. تحسين الأداء الرياضي والقدرة على الإنحناء الإيجابي. يسمح التمرين ببناء العضلات دون الضغط على العمود الفقري والوركين. يتم حرق الطاقة (الدهون) أثناء تأدية التمرين وبعد الانتهاء منه. يؤثر على شكل الجسم بأكمله فيمنح الشخص جسماً جيداً وصحةً افضل وثقةً بالنفس. يحسن المزاج العام من خلال تهدئة الأعصاب. يساعد على علاج القلق والاكتئاب عند ممارسته يومياً، لإنه يساعد على تمدد العضلات التي تساعد على خروج القلق والاكتئاب.

صاحب اطول بلانك في العالم

في عمر 62 عاماً قام بتسجيل رقماً جديداً للبلانك مدته ثمانية ساعات و خمسة عشر دقيقة و خمسة وعشرون ثانية، هذا هو الأمريكي جورج هود.