7 اطعمة تساعد فى القضاء على الكولسترول الضار

الكولسترول هو مادة دهنية شمعية تصنع في الكبد، وعلى الرغم من سمعتها السيئة، إلا أنها في الحقيقة ضرورية، وتساعد على تكوين أغشية بعض الخلايا في جميع أنسجة الكائنات الحية، بالإضافة إلى ذلك يلعب الكولسترول دورا أساسيا في التمثيل الغذائي، حيث يقوم الجسم بتصنيع كفايته من مادة الكولسترول، فهناك حقيقة لابد من إدراكها وهي أن الكولسترول ليس ضار إذا ظل بالمعادلة الطبيعى فى الجسم، ولكن يأتى ضرر الكولسترول من جانب الشخص ذاته من خلال تناول أطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.

فيقوم الكبد بإنتاج كولسترول أكثر أي أكثر من حاجتة الطبيعية، ويتراكم ذلك الكولسترول الفائض في الشرايين، ويعرقل حركة الدم، وإذا لم يعالج فورا يمكن أن يشكل المرحلة الأولى للنوبة القلبية أو السكتة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع نجوم مصرية على اهم الاطعمة التى تساهم فى خفض نسبة الكولسترول فى الجسم.

1- دقيق الشوفان :

يحتوي دقيق الشوفان على نسبة عالية من الألياف، التى تساهم فى تقليل مستوى الكولسترول الضار فى الجسم، فإضافة دقيق الشوفان إلى النظام الغذائى من خلال استخداماته المتعددة، سواء فى الطبخ او الحلويات يزيد من محتوى الألياف في الجسم التى تساهم فى امتصاص نسبة الكولسترول الضارة، وتحافظ على المعدل الطبيعي لنسبة الكوليسترول فى الجسم.

2- السمك:

الاسماك وخاصة اسماك السلمون هى بدائل صحية للعديد من الاغذية التى قد تسبب زيادة نسبة الكولسترول، فالأسماك من أغنى الأغذية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، التي تساهم فى الحد من ارتفاع ضغط الدم وتمنع تكون الجلطات، لكونها أحماض تعمل على خفض نسبة الكولسترول الضار فى الدم.

3- الجوز :

الجوز واحد من اشهى واجمل الأطعمة، بجانب أن اللوز من الاطعمة الشهية، له العديد من الفوائد الصحية والتى تسهم فى خفض مستوى الكولسترول فى الدم، من خلال الإبقاء على المعدل الطبيعى من الكولسترول داخل الكبد، فينصح دوما بتناول الجوز والمكسرات ولكن بصورة معتدلة، لكون المكسرات والجوز من اغنى العناصر بالسعرات الحرارية التى قد تسبب زيادة فى الوزن.

4- التوت :

التوت يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى تلعب دورا كبير فى خفض مستوي الكولسترول في الدم، والحفاظ على معدلة الطبيعى، فالتوت يحتوى على مضادات الاكسدة مثل الانثوسيانين، والذى يعمل على الحد من زياد نسبة الكولسترول، ويعتبر من اهم الاطعمة التى تمنع تصلب الشرايين.

5- الزيوت النباتية :

تجنب الزيوت الضارة الغنية بالشحوم واستبدالها بزيوت نباتية صحية مثل عباد الشمس، وزيت الزيتون هو أمر هام وضرورى لضمان خفض مستويات الكولسترول والحفاظ على المعدل الطبيعى الغير ضار، فاختيار الزيوت النباتية يكون دوما من اجل الحفاظ على صحة افضل.

6- فول الصويا :

فول الصويا أو حليب الصويا كما هو معروف يحافظ على مستويات الكولسترول، فهو واحد من اهم البدائل الصحية للحوم لكونه مصدر هام من مصادر البروتين، مثلة مثل اللحوم لكنه على خلاف اللحوم، التى قد تسبب زيادة افرازات الكبد من الكولسترول، يعمل فول الصويا على مد الجسم بالبروتينات، التى لا تسبب خلل في معدل الكولسترول الطبيعي .

7- الرمان:

تناول الرمان وسيلة لذيذة لمكافحة نسبة الكولسترول، لكون الرمان يزيد من أكسيد النيتريك في الشرايين، وبالتالي يحد من التعرض لأنسدادات الشرايين فاكسيد النيتريك من العناصر التى لا تسبب زيادة نسبة الكولسترول.