اصنعي هذه الوجبة الخفيفة الصحية المقرمشة من السبانخ للتخلص من السموم

احتفالات رأس السنة الجديدة هي كل شيء عن التساهل. ولكن كما هو الحال في كل مهرجان – يتميز بالأعياد الكبرى – فقد حان الوقت لإزالة السموم من جسمك الآن بعد انتهاء الاحتفالات. هذا لا يعني أن عليك أن تختار الأطعمة المملة ؛ كل ما عليك فعله هو البحث عن الأطعمة الصحية التي لا يقل طعمها. السبانخ المقلية المقرمشة هي أحد هذه الخيارات – للسبانخ العديد من الفوائد الصحية.

في مقطع فيديو على Instagram ، شارك الشيف الشهير كونال كابور وصفة بسيطة وخالية من المتاعب لصنع السبانخ المقلية المقرمشة التي تحتاج فقط إلى بعض المكونات الأساسية. إلى جانب ذلك، ستكون قادرًا على طهيها في وقت قصير جدًا.

المكونات

– سبانخ

– كوب – دقيق ذرة

– 2 ملعقة كبيرة زيت ولقلي

– ¾ ملعقة كبيرة ثوم مفروم

– 1 – فلفل أخضر مفروم

– 1 – فلفل أحمر مفروم

– 4 ملاعق كبيرة – صلصة صويا

– 1 ملعقة كبيرة خل

– 4 ملاعق كبيرة – بذور سمسم

– ملح للتذوق

طريقة التحضير

* تقطع السبانخ وتحفظ في وعاء الخلط.

* لهذا أضيفي دقيق الذرة واخلطي جيدا.

* في مقلاة عميقة ، سخني الزيت واقلي السبانخ. أخرجه في طبق.

* أضيفي الآن ملعقتان كبيرتان من الزيت في المقلاة. يضاف الثوم المفروم والمقطع الأخضر والأحمر المفروم. طهي لبعض الوقت.

* تضاف صلصة الصويا والخل وتخلط.

* الآن نضيف السبانخ المقلية ونخلط جيدا.

* تضاف بذور السمسم والملح حسب الرغبة وتخلط. تخدم

متى ستحاول تجربة هذا الطبق؟