استشارية طب نساء وتوليد: على الفتاة المقبلة على الزواج زيارة الطبيب قبل الزفاف بثلاثة أشهر_ فيديو

قالت د. بداية العنزي- استشارية طب النساء والتوليد أن الوقت الأنسب للفتاة المقبلة على الزواج لزيارة الطبيب المتخصص في النساء والولادة هو قبل الزفاف بثلاثة أشهر.

جاء ذلك في برنامج “سيدتي” على قناة الإخبارية، وأوضحت العنزي في تصريحاتها في البرنامج أنه يجب على الفتاة سواء كانت مقبلة على الزواج أو كانت غير مقبلة، وظهرت لديها مشكلة أن تقوم بزيارة الطبيب المتخصص.

وأشارت استشارية طب النساء والولادة إلى أنه من الممكن أن تكون الفتاة بحاجة شديدة إلى استشارة الطبيبة، وذلك فيما يتعلق بالعناية بالمكان، أو لتحديد الوسيلة الأفضل لمنع الحمل، لذلك يجب أن تقوم بزيارة الطبيب قبل الزفاف في موعد أقصاه ثلاثة أشهر أو أقل.

على قناة Lbc السعودية

وفي برنامج “سيدتي” أيضا والذي يذاع على قناة “Lbc” السعودية، تحدثت العنزي عن أهمية فحوصات ما قبل الزواج، وضروريتها بالنسبة للمملكة منذ 18 إلى 20 عاما، لأنه قبل ذلك لم تكن تلك الفحوصات موجودة .

وأوضحت العنزي أن الفحوصات تنقسم إلى نوعين وهما فحوصات أمراض الدم الوراثية، وأما النوع الثاني فهو الأمراض التي قد تنتقل عن طريق العلاقات الزوجية، وذلك مثل الإيدز والتهاب الكبدي الوبائي

وعن سرطان عنق الرحم، قالت العنزي أنه الآن يوجد تطعيمات لهذا المرض كوقاية من الفيروسات الخطيرة التي من الممكن أن تكون تسبب سرطان عنق الرحم، وهذه التطعيمات موجودة بالمملكة العربية السعودية منذ 15- 20 عاما تقريبا.