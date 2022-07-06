استخدام الكركم لعلاج النقرس

يُعرَف النقرس أنه نوع من أنواع إلتهاب المفاصل، وذلك لأنه يحدث عندما يصنع الجسم حمض اليوريك الزائد، ويُعتبر حمض اليوريك الزائد أنه مُنتِج النفايات الطبيعي – أي أن حوالي ثلثي حمض اليوريك يكون مصنوع في الدم من قِبل الجسم بشكل طبيعي – حيث يتم إنتاج باقي النسب من هذا الحمض عندما ينهار الجسم من المواد التي تُسمى البيورينات، وتوجد هذه البيورينات في العديد من الأطعمة عالية البيورين، مثل المأكولات البحرية واللحوم الحمراء والكحول.

يتم التخلص من حمض اليوريك في الجسم بواسطة الكلى، ولكن إذا لم تتمكن الكليتان من التخلص منه بشكل صحيح، فمن الممكن أن يتراكم ويشكل بلورات في المفاصل، مما تؤدي هذه البلورات التي تُسمى بولات أحادية الصوديوم إلى نوبات النقرس، وبالتالي فقد يسبب ذلك آلام شديدة في المفاصل، وعادة ما يؤثر على مفصل واحد في كل مرة، وعلى الرغم من أنه قد يؤثر عادة على إصبع القدم الكبير، إلا أنه يمكن أن تواجهك أيضًا بعض الأعراض مما يلي:

الكزازة.

التورم.

الدفئ.

الإحمرار.

قد تشمل العلاجات الطبيعية أو المنزلية بعض العقاقير المضادة للإلتهابات غير الستيرويدية (مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية)، وعصير الكرز، والبقاء رطبًا، والكركم، والتوابل الصفراء الزاهية، وتُعتبر هذه العلاجات المنزلية أنها علاج طبيعي لمرض النقرس، وهناك أدلة علمية على أنه يحتوي على مركبات قد تخفف من إلتهاب النقرس.

هل الكركم جيد لعلاج النقرس

قد لا يهتم الناس بالكركم على أنه مادة، ولكن الكركم هو جزء من عائلة الزنجبيل، وهو الذي يأتي من نبات كركم لونغا، وكان يُستخدم بشكل تقليدي لعلاج الأمراض الإلتهابية مثل النقرس منذ آلاف السنين.

خصائص مضادة للإلتهابات

الكركمين هو أكثر المواد الكيميائية نشاطًا في الكركم، وهو المسؤول عن قدرات الكركم القوية والمضادة للإلتهابات، و وفقًا لدراسة الحيوانات التي تم إجراؤها عام 2019 في بحوث إلتهاب المفاصل والعلاج، فمن الممكن أن نقول بأن الكركمين يتمكن من قمع البروتين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحالات الإلتهابية، بما في ذلك النقرس.

يساعد الكركمين بحجب بروتين الإلتهابات الناجمة عن زيادة حمض اليوريك، وقد خلَّصت الدراسات إلى أن تأثيرات الكركمين مضادة للإلتهابات، وشعر الأشخاص الذين يعانون من النقرس أثناء الدراسات بالراحة بعد تناول دواء فليكسوفيتول (مكمل غذائي مستخلص من الكركمين النقي).

الكركم كمُزيل للألم

يُساعد الكركمين في قمع إلتهابات المفاصل، وذلك لأنه تمت ملاحظة هذا التأثير في العديد من الدراسات، وقد أخذوا مرضى هشاشة العظام مستخلص الكركمين لمدة ثلاثة أشهر، وشعروا بعد ذلك بإنخفاض في آلام المفاضل، بالإضافة إلى تحسين الوظيفة البدنية وتصلب الصباح والنقرس.

خصائص مضادة للأكسدة

تُسبب الجذور الحرة تلف الخلايا لأنها مضادات للأكسدة، ويمكن القول أن مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من الجذور الحرة، وإذا كان الجسم يُعاني من خلل في الجذور ومضادات الأكسدة، فقد يحدث له الإجهاد التأكسدي لأنه يُساهم في الإلتهاب. يعتبر الكركم أحد مضادات الأكسدة، وتأتي خصائصه المضادة من مركبات الفلافونويد وحمض الأسكوربيك والبوليفينول، بما في ذلك الكركمين، ويعني هذا أن الكركم يُساعد في السيطرة على إلتهاب النقرس عن طريق الحد من الإجهاد التأكسدي.

كيفية استخدام الكركم لعلاج النقرس

هناك العديد من الطرق لإستخدام الكركم لعلاج النقرس، ويمكن أن تضطر إلى تجربة بعض الطرق المختلفة للعثور على الطريقة الأفضل والأمثل بالنسبة لك.

في الطعام

يستخدم الكثير من الناس الكركم من خلال إضافته في الطعام والمشروبات، وذلك للإستمتاح بالكركم على أنه نكهة رئيسية للطعام، حيث يتم إضافته إلى الكاري، وشاي الكركم، والحليب الذهبي، بالإضافة إلى أنه بإمكانك إضافة الكركم إلى ما يلي:

الحساء.

الصلصات.

الخضروات المحمصة.

البيض.

الأرز.

العصائر.

يُمكننا القول بأن تناول الفلفل الأسود مع الكركم يكون جيدًا لعلاج النقرس، و وفقًا للعديد من الأبحاث، يحتوي الكركمين على التوافر الحيوي السيئ، ولكن الفلفل الأسود قد يزيد من إمتصاصه.

الكركم الموضعي للنقرس

يمكن أن يُعالج بعض الناس النقرس من خلال وضع الكركم على المفاصل، ولكن لم يتم إثبات فعالية هذه الطريقة علميًا، حيث أنه يشمل في العادة وضع الكريم أو المرهم مع الكركم الذي يتم تطبيقه موضعيًا، ويمكن العثور على هذه المنتجات في متاجر الأغذية الصحية، ولكن الخيار الآخر هو تطبيق عجينة الكركم في المنزل، وذلك من خلال خلط 1-2 ملاعق كبيرة من الزبادي أو العسل الخام أو زيت جوز الهند، مع ملعقة صغيرة من الكركم، ومن ثم وضع العجينة على المفاصل المصابة وغسلها بعد 10 إلى 15 دقيقة.

ملاحق الكركم

يمكن لأي شخص أن يتناول مكملات الكركم في بعض الأشكال المختلفة، وقد تحتوي مكملات الكركم في الكثير من الأحيان على مكونات أخرى، مثل الزنجبيل وما يلي:

الكبسولات.

الغميس.

شرب المساحيق.

كمية الكركم التي تُعالج النقرس

لم يتم تحديد أي كمية لعلاج النقرس حتى الآن، ولكن تقترح مؤسسة إلتهاب المفاصل بالنسبة لهشاشة العظام بتناول 400 إلى 600 ملغ من الكبسولات ثلاث مرات في اليوم، وتوصي هذه المؤسسة بأخذ 500 ملغ مرتين في اليوم لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك لأن هذه الجرعة تُعطي فكرة عن الكمية التي يجب أن تتناولها، ولكن في حالات الشك، سيتوجب عليك إتباع الإرشادات الموجودة على العبوة الإضافية، ويمكن أن تستشير الطبيب أيضًا في الكثير من الحالات.

المخاطر والإحتياطات

يكون الكركم في العادة آمن عندما يتم تناوله أو تطبيقه موضعيًا، ولكن قد تكون هناك مخاطر محتملة وبعض الآثار الجانبية لأخذ مكملات الكركم، حيث يجب أن تتجنب تناول مكملات الكركم إذا كان لديك أي من الحالات التالية:

تجنبه إذا كنت تعاني من إضطراب نزيف أو إذا كنت تتناول سيولة للدم.

يسبب الكركم مشاكل في المعدة مثل الغثيان أو الإسهال بالنسبة لبعض الناس، لذا توخى الحذر إذا كان لديك إضطراب في الجهاز الهضمي.

تجنب الكركم إذا كنت عرضة لحصى الكلى، وذلك لأن الكركم غني بالأكسالات، ويمكن أن يرتبط بالمعادن ويشكل حصوات الكلى.

قد يفاقم الكركم قضايا المرارة.

قد يعطّل الكركم إمتصاص الحديد في الجرعات العالية، وإذا كنت تعاني من نقص الحديد، سيتوجب عليك أن تسأل الطبيب عمّا إذا كان من الآمن تناول الكركم.

لا تأخذي مكملات الكركم أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية، وذلك لأنه لا توجد أبحاث كافية لتأكيد أنها آمنة.

العلاجات المنزلية لآلام النقرس

يمكن تخفيف آلام النقرس من خلال العلاجات المنزلية المختلفة عن الكركم، ومن هذه العلاجات التي يمكنك تجربتها مما يلي:

شرب الكثير من الماء.

الجليد ورفع المفصل.

مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية.

عصير الكرز.

المغنيسيوم.

الزنجبيل.

بذور الكرفس.

الحمضيات.

عندما ترى الطبيب

يمكن أن يُساعد الكركم في الكثير من الحالات على إدارة ألم النقرس، ولكن في حال كان الألم يزداد سوءًا ولا يتحسن، فقد يتوجب عليك زيارة الطبيب وطلب العناية الطبية لعدم ظهور أي أعراض جديدة، وذلك لأنه يمكن للأعراض الجديدة أن تُشير إلى مضاعفات الحالة الصحية.

في الختام

عليك أن تُجرب الكركم لأنه علاج منزلي للنقرس – المادة الكيميائية الأكثر نشاطاً هي الكركمين – حيث يحتوي الكركمين على بعض الخصائص المضادة للإلتهابات والأكسدة، وقد يُساعد هذا في تخفيف الإلتهاب والألم المرتبط بالنقرس، كما يمكن أن يكون الكركم آمن بشكل كبير عندما يؤكل من خلال الأطعمة، ولكن يمكن أن يُسبب بعض المشاكل في الجرعات العالية، لذلك عليك إستشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية.

المصادر