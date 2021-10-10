اسباب الشعور بالتعب وفقدان الطاقة

هل تشعر بالتعب والارهاق الدائم ؟ هل لاتستطيع ان تمارس حياتك اليومية بشكل طبيعى ؟ هل تعتقد انك تعانى من مشكلة خطيرة فى الصحة هى السبب وراء هذا التعب؟ لاتقلق فهذه هى الشكوى الاكثر تكرارا على لسان الكثيرين والذين يعتقدون ان هناك مشكلة كبيرة تهدد الصحة وهى السبب وراء هذا التعب والارهاق ولكن فى الواقع انه هناك الكثير من الاسباب وراء التعب والارهاق والتى يكون لها علاقة بنمط الحياة وليس مشاكل تهدد الصحة، وفى السطور المقبلة سوف نتعرف على اهم الاسباب وراء الشعور بالتعب والارهاق ومدى ارتباط هذه الاسباب بمشاكل صحية او بنمط الحياة.

1-عدم اتباع روتين للنوم :

يعتقد البعض انهم عندما ينامون كثيرا فأن هذا سوف يعم بالفائدة على الصحة ويقلل من الاحساس بالتعب والارهاق ولكن فى الواقع ان النوم لساعات كثيرة يتسبب فى التعب والارهاق مثل عدم النوم الجيد ولذلك، فأن عدم اتباع روتين للنوم يلتزم بالنوم 8ساعات فى ساعة محددة والاستيقاظ فى ساعة محددة هو افضل وسيلة للحفاظ على الصحة من التعب والارهاق.

2- عدم ممارسة الرياضة :

ممارسة الرياضة واحدة من اهم طرق الحفاظ على الصحة وتجنب التعب والارهاق لانها ينتج عنها الكثير من المواد الكميائية الحيوية المفيدة للصحة، والتى تساعد فى تقليل التعب كما ان ممارسة الرياضة يساعد فى التمثيل الغذائى واستفادة الجسم من الطعام والتغذية التى يحصل عليها مما يساعد فى التخلص من التعب والارهاق والحفاظ على الصحة.

3- الانيميا وفقر الدم :

واحد من اهم اسباب التعب والارهاق هى الانيميا وفقر الحديد فى الدم فاتباع نظام غذائى يفتقر الى الحديد يتسبب فى خفض مستويات الطاقة وبالتالى التاثير بالسلب على الصحة والشعور المستمر بالتعب والارهاق، ولذلك يجب الاهتمام بالحصول على كمية مناسبة من الحديد سواء عن طريق الاطعمة او المكملات الغذائية لان هذا يكافح التعب والارهاق ويحافظ على الصحة.

4- الاكتئاب :

هذا الشعور بالتعب والارهاق الغير مبرر والذى لايوجد ورائه اى سبب صحى او مشاكل تهدد الصحة يكون عادة السبب ورائه هو الاكتئاب، الذى يتسبب فى التعب وفقدان الشهية وزيادة الوزن او خسارته بشكل مفاجئ والقلق وكل هذا ينتج عنه شعور بالتعب والارهاق، وهنا لايمكن التهلص من هذا التعب الا عند علاج الاكتئاب.

5- مرض السكرى :

التعب والارهاق الشديد ونقص الطاقة من اهم اعراض مرض السكرى، ولذلك من المهم عند الشعور بهذا التعب اجراء فحوصات السكرى للكشف المبكر عنه ووقاية الصحة من مضاعفاته.

6- الاثار الجانبية لبعض الادوية :

يعتبر التعب والارهاق واحد من اشهر الاثار الجانبية للعديد من الادوية مثل ادوية ارتباع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والقلق، ولكن هذا النوع من التعب يزول مع تعود الجسم على الدواء واذا حدث واستمر التعب والارهاق فيجب مراجعة الطبيب المختص .

7- عدم تناول وجبة الافطار :

تلعب وجبة الافطار دور رئيسى فى الحفاظ على الصحة ومد الجسم بالطاقة اللازمة له طوال اليوم، ولذلك فانه عادة ما نجد من لايتناولون وجبة الافطار يكونون اقل نشاطا ولديهم شعور مستمر بالتعب والارهاق .

8- الافراط فى شرب القهوة :

الاعتماد بشكل كلى على القهوة والكافيين للحصول على النشاط والحد من التعب والارهاق خلال اليوم هى احد اسوء الطرق التى تدمر الصحة وينتج عنها الشعور بالتعب والارهاق، لان الافراط فى شرب القهوة يتسبب فى الارق واضطرابات النوم وبالتالى التاثير على الصحة والاحساس المستمر بالتعب والارهاق.