ازاي تضبط نومك بعد رمضان

كتبت-شرين احسان

عادة ما يتسبب شهر رمضان الكريم في إحداث خلل في الساعة البيولوجية نتيجة السهر لأداء صلوات القيام و التهجد و الفجر مما يؤدي إلى عدم انتظام النوم، و السؤال هو كيف نعيد الانضباط لساعات البيولوجية بعد الشهر الكريم؟

يقول الدكتور عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن استعادة الساعة البيولوجية للوضع الطبيعي يحتاج إلى فترة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، و ينصح دكتور عبد الناصر في حديثة لبرنامج الحكاية على قناة mbc مصر بأهمية تثبيت موعد النوم و الاستيقاظ مهما كان الامر، و الحرص على تناول وجبة إفطار جيدة بمجرد الاستيقاظ، و عدم تناول أي شيء بعد السابعة مساء.

كما ينصح دكتور عمر بعدم تناول الكافايين بعد الخامسة مساءا أو مشاهدة افلام إثارة و عنف قبل النوم مباشرة لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار، وتصل ساعات النوم المناسبة من 7 إلى 8 ساعات متواصلة يوميا، و أقل من ذلك يؤثر سلبا على الأداء العقلي و الذهني.