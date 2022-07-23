احترس منها.. أضرار النوم أمام المروحة

من الأمور التي لا يعلمها كثير من الناس أو ربما يهملونها أضرار ومخاطر النوم أمام المروحة، حيث إن الأمر لا يقتصر فقط على الشعور بآلام في الجسم ” تكسير في الجسم” بل يتعدى الأمر لأعراض أكثر من ذلك.

حيث إن معظم الناس في ليالي الصيف لا يستطيعون النوم من غير تشغيل المروحة وذلك لشدة الحر، ولكن هذه العادة بالرغم من فوائدها للجسم والصحة إلا أنها تسبب الكثير من التعب والأعراض لأولئك الناس. وكما ذكر موقع healthline بعض أضرار النوم أمام المروحة نذكرها لكم في السطور الآتية.

الزكام

من أكثر أضرار النوم أمام المروحة شيوعاً الشعور بجفاف الفم والأنف والحلق، وقد يؤدي ذلك الشعور بالجفاف لزيادة إفراز المخاط، مما يتسبب في الشعور بالصداع أو التهاب الحلق أو حتى الشخير أثناء النوم أو انسداد الأنف.

في حين أن النوم أمام المروحة لن يجعل الإنسان مريضًا إلا أنه قد يتسبب ذلك في تفاقم الأعراض إذا كنت بالفعل مصاباً أو معرضاً، وقد تتمكن من تخفيف أعراض الزكام بشرب الكثير من الماء واستخدام المرطب عند تشغيل المروحة.

الحساسية

يساعد تشغيل المروحة في نشر الأتربة والغبار وحبوب اللقاح في الهواء مما قد يؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص، وتعد شفرات المروحة في حد ذاتها مصدرًا آخر للغبار.

وعند استنشاق الإنسان لهذه المواد المسببة للحساسية فقد يتعرض الإنسان لأعراض مثل سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو صعوبات في التنفس أو دموع العين وكل ذلك من أعراض الحساسية.

جفاف العين والجلد

من أكثر أضرار النوم أمام المروحة التي ليست معروفة لدي كثيرون هي جفاف العينين حيث يلعب الهواء المنبعث من المروحة دور واضح في جفاف الجلد والعينين وقد يسهم ترطيب البشرة واستخدام قطرات العين المهدئة في تخفيف هذه الأعراض.

آلام العضلات والجسم

قد يتسبب الهواء المنبعث من المروحة في الشعور بشد في العضلات أو تقلصها، حيث يمكن أن تجبر الإنسان على الإستيقاظ من النوم بسبب المعاناة من آلام العضلات.