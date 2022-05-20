“أوعي تاكليه حتى لو ببلاش”.. هل تعلم أضرار تناول السيدات لحفنة صغيرة من اللب السوري؟

أي نوع من أنواع الطعام الصحي له فوائد، لكن الإكثار من تناوله بالضرورة يكون له أضرار، لذلك فلابد من الاعتدال عند تناول أي نوع من الأطعمة وينصح بتناول حفنة واحدة علي الإكثار من اللب السوري يوميًا، وفيما يلي سنوضح أضرار الإكثار من تناول اللب السوري علي البنات.

أقرأ أيضًا:

“للمتزوجين بشكل خاص”.. ضعي الصابون على الخيار في غرفة النوم والنتيجة ستدهشك

أضرار اللب السوري للبنات:

1- اللب السوري يحتوي على الكثير من المواد الدهنية التي تساعد في زيادة الوزن، وأيضًا يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، فتناول 3 حفنات ، يعني تناول أكثر من 4/1 الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية، وبالتالي يسبب السمنة والأمراض التي تصاحبها؛ لذلك يجب على البنات الحد من تناول اللب السوري؛ حتي لا يزيد وزنهم..

2- الإكثار من تناول اللب السوري يزيد من معدل الكولسترول في الدم، لأنه يحتوي علي الدهون المشبعة والضارة، الذي يزيد من معدل الكوليسترول الضار ، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

3- الإكثار من تناول اللب السوري يزيد من ضغط الدم، لان يحتوي علي الملح؛ والإكثار من تناوله يعني زيادة عنصر الصوديوم في الدم، وهذا يزيد ضغط الدم ويزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، ويؤدي كذلك الي احتباس السوائل في الجسم؛ مما يضر بصحة البنات.

4- الإكثار من تناول اللب السوري يؤدي الي الإصابة بالتسمم المعدني؛ لأن اللب السوري يحتوي الكثير من المعادن، حيث توفر كمية قليلة منه احتياج الجسم من المعادن، مما يعني ان الإكثار منه يؤدي الي تسمم الجسم بالمعادن، مثل: مادة السيلينيوم و مادة الفوسفور.