أهم فوائد وأضرار القسط الهندي الصحية

القسط الهندي أو العود البحري هو واحد من الأعشاب الهندية المعروفة, وينتمي هذا النبات إلى فصيلة الزنجبيل, ويتشابه في الشكل مع عيدان القرفة, وينقسم القسط الهندي إلى نوعان القسط الأبيض الحلو والقسط الأسود المر, ويدخل في القسط الهندي في صناعة الأدوية كما يستخدم في علاج الكثير من الأمراض.

فوائد القسط الهندي الصحية:

للقسط الهندي العديد من الفوائد الصحية, ولكن يجب تناوله تحت إشراف طبيب لتحديد الجرعة الواجب تناولها وفقاً للحالة وخاصة السيدات الحوامل وكبار السن, وفيما يلي أهم فوائد القسط الهندي:

علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

مطهر معوي فعال حيث يعمل على قتل الديدان والتخلص من انتفاخ البطن والغازات.

تقوية مناعة الجسم.

تعزيز صحة الجلد.

حل المشاكل المتعلقة بالدورة الشهرية.

يخفف من التهابات المفاصل عند وضع الزيت المستخرج منه الجزء المصاب.

يخفف من ضيق القصبات الهوائية من خلال استنشاق البخار الناتج عن تسخين الزيت المستخرج منه.

أضرار القسط الهندي الصحية:

وعلى الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للقسط الهندي توجد أضرار أيضاً ومن أشهر الأضرار:

الإفراط في تناول القسط الهندي يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

زيادة تناول القسط الهندي قد يؤدي إلى تلف الكلى أو السرطان نتيجة لاحتوائه على حمض الأرستولوشيك وهو مادة كيميائية ملوثة.

يسبب نزيف حاد للسيدات في حالة تناوله في فترة الدورة الشهرية.

يؤدي إلى انخفاض معدل ضغط الدم.

أعراض تناول القسط الهندي:

قد يؤدي تناول القسط الهندي إلى الإصابة ببعض الأعراض الجانبية وهي: